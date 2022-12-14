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Bloomberg назвав Зеленського одного з найвпливовіших людей світу

Bloomberg назвав Зеленського одного з найвпливовіших людей світу

Київ • УНН

 • 889149 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увійшов у список 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією видання Bloomberg, пише УНН.

Цитата

“Зі своєї обложеної столиці, Києва, Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни та використовував нічні промови в соціальних мережах, щоб переконати українців, що вони переможуть. Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації”, — так написали про українського лідера у Bloomberg.

Зеленський у інших виданнях

Журнал Австрії Profil назвав людиною 2022 року Президента України Володимира Зеленського.

Американський журнал Time назвав людиною 2022 року президента Володимира Зеленського та "дух України".

Також український лідер став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.

Президент України з'явився також на обкладинці італійського журналу Vanity Fair Italia

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Життя переможе смерть, а світло переможе темряву - слова Зеленського на обкладинці журналу TIME

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