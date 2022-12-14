Bloomberg назвав Зеленського одного з найвпливовіших людей світу

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“Зі своєї обложеної столиці, Києва, Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни та використовував нічні промови в соціальних мережах, щоб переконати українців, що вони переможуть. Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації”, — так написали про українського лідера у Bloomberg.

Зеленський у інших виданнях

Журнал Австрії Profil назвав людиною 2022 року Президента України Володимира Зеленського.

Американський журнал Time назвав людиною 2022 року президента Володимира Зеленського та "дух України".

Також український лідер став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.

Президент України з'явився також на обкладинці італійського журналу Vanity Fair Italia

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