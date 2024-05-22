Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

Нидерландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что имеет возможность удаленно отключить оборудование по производству чипов на Тайване компанией TSMC в случае, если Китай вторгнется на остров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

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Речь идет о литографических станках для работы с экстремальным ультрафиолетом (EUV), которые TSMC закупает у голландской компании для производства микросхем, и является ее крупнейшим клиентом.

ASML-единственный производитель такого оборудования, цена одного станка-более €200 млн. Чипы, создаваемые на них, используются в области искусственного интеллекта и в военных целях.

Китаю продавать это оборудование ASML с недавнего времени запрещено.

В TSMC ранее предупреждали, что в случае вторжения ее оборудование будет выведено из строя. В Нидерландах даже провели моделирование возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.

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