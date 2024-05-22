Bloomberg: компанії можуть відключити верстати для чіпів, якщо Китай вторгнеться на Тайвань
Київ • УНН
Голландський виробник мікрочіпів ASML повідомив США, що може віддалено відключити обладнання для виробництва чіпів на тайванському заводі TSMC, якщо Китай вторгнеться на острів.
Нідерландський виробник мікрочіпів ASML повідомив США, що має можливість віддалено відключити обладнання з виробництва чіпів на Тайвані компанією TSMC у разі, якщо Китай вторгнеться на острів, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
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Йдеться про літографічні верстати для роботи з екстремальним ультрафіолетом (EUV), які TSMC закуповує у голландської компанії для виробництва мікросхем, і є її найбільшим клієнтом.
ASML — єдиний виробник такого обладнання, ціна одного верстата — понад €200 млн. Чіпи, що створюються на них, використовуються в галузі штучного інтелекту та у військових цілях.
Китаю продавати це обладнання ASML з недавнього часу заборонено.
У TSMC раніше попереджали, що у разі вторгнення її обладнання буде виведено з ладу. У Нідерландах навіть провели моделювання можливого вторгнення, щоб краще оцінити ризики.
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