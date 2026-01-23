Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется

Польские фермеры в пятницу, 23 января, планировали забастовку на пунктах пропуска "Долгобычув-Угринов", однако на данный момент перекрытие полос движения на пункте пропуска "Долгобычув" для проезда транспортных средств не фиксируется. Накопление автотранспорта на въезд в Украину отсутствует. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По состоянию на сейчас участники акции собрались вблизи границы в направлении польского пункта пропуска "Долгобычув", что напротив украинского "Угринов". Перекрытие полос движения для проезда транспортных средств на данный момент не фиксируется. Накопление автотранспорта на въезд в Украину отсутствует - сказал Демченко.

Детали

По его словам, количество участников мероприятия сейчас составляет около 30 человек, однако, по имеющейся информации, официальных разрешений на блокирование движения организаторы акции не получали.

"Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда находятся в постоянном взаимодействии с польскими коллегами и осуществляют непрерывный мониторинг обстановки с целью оперативного реагирования и своевременного информирования граждан о возможных изменениях в режиме трансграничного движения", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что, по предварительным сообщениям, акция организована польскими фермерами, которые выражают свою позицию относительно условий импорта украинской агропродукции в Польшу, а также положений торгового соглашения между Европейским Союзом и странами Южной Америки (Mercosur).

Напомним

В среду, 21 января, Государственная таможенная служба сообщала, что днем 23 января на границе Украины и Польши планируется блокирование движения на пункте пропуска "Долгобычув-Угринов" из-за забастовки польских фермеров.