Польські фермери знову перекриють рух на кордоні з Україною

Вдень 23 січня на кордоні України та Польщі буде заблоковано рух на пункті пропуску "Долгобичув - Угринів" через страйк польських фермерів. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом - йдеться у повідомленні.

Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.

Нагадаємо

6 вересня 2025 року, польські фермери перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосувалися лише вантажівок.

Акція мітингувальників проходила за кілометр від польського пункту пропуску.