ukenru
Ексклюзив
10:55 • 9516 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 8608 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 12783 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 32588 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 53472 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 46411 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 75317 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40560 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 63520 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27228 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Польські фермери знову перекриють рух на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Польські фермери 23 січня блокуватимуть пункт пропуску "Долгобичув – Угринів" з 11:00 до 15:30 за польським часом. Акція протесту триватиме впродовж усього дня.

Польські фермери знову перекриють рух на кордоні з Україною

Вдень 23 січня на кордоні України та Польщі буде заблоковано рух на пункті пропуску "Долгобичув - Угринів" через страйк польських фермерів. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом

- йдеться у повідомленні.

Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту  впродовж усього дня, 23 січня.  

Нагадаємо

6 вересня 2025 року, польські фермери перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосувалися лише вантажівок.

Акція мітингувальників проходила за кілометр від польського пункту пропуску.  

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Мітинги в Україні
Державний кордон України
Державна митна служба України
Україна
Польща