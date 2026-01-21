Польские фермеры снова перекроют движение на границе с Украиной
Киев • УНН
Польские фермеры 23 января будут блокировать пункт пропуска "Долгобычув – Угринов" с 11:00 до 15:30 по польскому времени. Акция протеста продлится в течение всего дня.
Днем 23 января на границе Украины и Польши будет заблокировано движение на пункте пропуска "Долгобычув - Угринов" из-за забастовки польских фермеров. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Подробности
По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".
Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей к пункту пропуска с сопредельной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени
В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.
Напомним
6 сентября 2025 года польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.
Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.