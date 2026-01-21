$43.180.08
10:55 • 10130 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 9364 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 13123 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 32954 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 53811 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 46613 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 75717 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40634 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 63813 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27257 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Польские фермеры снова перекроют движение на границе с Украиной

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Польские фермеры 23 января будут блокировать пункт пропуска "Долгобычув – Угринов" с 11:00 до 15:30 по польскому времени. Акция протеста продлится в течение всего дня.

Польские фермеры снова перекроют движение на границе с Украиной

Днем 23 января на границе Украины и Польши будет заблокировано движение на пункте пропуска "Долгобычув - Угринов" из-за забастовки польских фермеров. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Подробности

По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей к пункту пропуска с сопредельной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени

- говорится в сообщении.

В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.

Напомним

6 сентября 2025 года польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.

Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Митинги в Украине
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Украина
Польша