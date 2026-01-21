Польские фермеры снова перекроют движение на границе с Украиной

Днем 23 января на границе Украины и Польши будет заблокировано движение на пункте пропуска "Долгобычув - Угринов" из-за забастовки польских фермеров. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Подробности

По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей к пункту пропуска с сопредельной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени - говорится в сообщении.

В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.

Напомним

6 сентября 2025 года польские фермеры перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касались только грузовиков.

Акция митингующих проходила в километре от польского пункта пропуска.