Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": що відомо

Ексклюзив
10:49 • 468 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
06:10 • 13009 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 22229 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 33341 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 41640 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 30620 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39553 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43741 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36761 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 69924 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 14741 перегляди
Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США6 вересня, 02:02 • 4106 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 7024 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 8578 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття07:06 • 3926 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 13009 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 28920 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52342 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Александар Вучич
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Слов'янськ
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 36336 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 87684 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 35066 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39556 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40770 перегляди
Фейкові новини
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": що відомо

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Польські мітингувальники частково заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" для вантажівок. Обмеження триватимуть щонайменше 6 годин, рух легкових авто та автобусів незмінний.

Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": що відомо

Польські мітингувальники частково заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин

- зазначили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.

"Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", - додали у ДПСУ.

Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон24.08.25, 18:44 • 12813 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
Мітинги в Україні
Державний кордон України
Україна
Польща