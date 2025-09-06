Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": що відомо
Київ • УНН
Польські мітингувальники частково заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" для вантажівок. Обмеження триватимуть щонайменше 6 годин, рух легкових авто та автобусів незмінний.
Польські мітингувальники частково заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин
Зазначається, що для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.
"Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", - додали у ДПСУ.
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон24.08.25, 18:44 • 12813 переглядiв