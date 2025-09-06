Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": что известно
Киев • УНН
Польские митингующие частично заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" для грузовиков. Ограничения продлятся не менее 6 часов, движение легковых автомобилей и автобусов неизменно.
Польские митингующие частично заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов
Отмечается, что для легковых авто и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничего не помешает.
"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно", - добавили в ГПСУ.
