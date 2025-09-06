Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": что известно

$41.350.00
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
06:10 • 13101 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 22291 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 33392 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41709 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 30642 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 39572 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 43747 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36765 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 69934 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаны
6 сентября, 01:30
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США
6 сентября, 02:02
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост
6 сентября, 02:34
Зеленский пригласил Путина в Киев
6 сентября, 04:40
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия
07:06
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 604 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 13102 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41710 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 28945 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 52364 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
3 сентября, 19:15
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44
Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": что известно

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Польские митингующие частично заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" для грузовиков. Ограничения продлятся не менее 6 часов, движение легковых автомобилей и автобусов неизменно.

Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": что известно

Польские митингующие частично заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов

- отметили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что для легковых авто и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничего не помешает.

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно", - добавили в ГПСУ.

Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу24.08.25, 18:44 • 12813 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Митинги в Украине
Государственная граница Украины
Украина
Польша