Ексклюзив
11:04 • 238 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 11818 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 36705 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 23623 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 24706 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 24172 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 25148 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 49109 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 60027 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 41287 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Теги
Автори
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Польські фермери планували страйк 23 січня на пункті пропуску "Долгобичув-Угринів", але перекриття смуг руху не зафіксовано. Близько 30 осіб зібралися поблизу кордону, не маючи офіційних дозволів на блокування.

Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується

Польські фермери у п’ятницю, 23 січня, планували страйк на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", проте на цей час перекриття смуг руху на пункті пропуску "Долгобичув" для проїзду транспортних засобів не фіксується. Накопичення автотранспорту на в’їзд в Україну відсутнє. Про це у коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Станом на зараз учасники акції зібралися поблизу кордону у напрямку польського пункту пропуску "Долгобичув", що навпроти українського "Угринів". Перекриття смуг руху для проїзду транспортних засобів на цей час не фіксується. Накопичення автотранспорту на в’їзд в Україну відсутнє

- сказав Демченко.

Деталі

За його словами, кількість учасників заходу наразі становить близько 30 осіб, проте, за наявною інформацією, офіційних дозволів на блокування руху організатори акції не отримували.

"Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону перебувають у постійній взаємодії з польськими колегами та здійснюють безперервний моніторинг обстановки з метою оперативного реагування і своєчасного інформування громадян про можливі зміни у режимі транскордонного руху", - зазначив Демченко.

Він наголосив, що, за попередніми повідомленнями, акція організована польськими фермерами, які висловлюють свою позицію щодо умов імпорту української агропродукції до Польщі, а також положень торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки (Mercosur).

Нагадаємо

У середу, 21 січня, Державна митна служба повідомляла, що удень 23 січня на кордоні України та Польщі планується блокування руху на пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" через страйк польських фермерів.

Павло Башинський

