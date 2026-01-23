Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується

Польські фермери у п’ятницю, 23 січня, планували страйк на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", проте на цей час перекриття смуг руху на пункті пропуску "Долгобичув" для проїзду транспортних засобів не фіксується. Накопичення автотранспорту на в’їзд в Україну відсутнє. Про це у коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Станом на зараз учасники акції зібралися поблизу кордону у напрямку польського пункту пропуску "Долгобичув", що навпроти українського "Угринів". Перекриття смуг руху для проїзду транспортних засобів на цей час не фіксується. Накопичення автотранспорту на в’їзд в Україну відсутнє - сказав Демченко.

Деталі

За його словами, кількість учасників заходу наразі становить близько 30 осіб, проте, за наявною інформацією, офіційних дозволів на блокування руху організатори акції не отримували.

"Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону перебувають у постійній взаємодії з польськими колегами та здійснюють безперервний моніторинг обстановки з метою оперативного реагування і своєчасного інформування громадян про можливі зміни у режимі транскордонного руху", - зазначив Демченко.

Він наголосив, що, за попередніми повідомленнями, акція організована польськими фермерами, які висловлюють свою позицію щодо умов імпорту української агропродукції до Польщі, а також положень торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки (Mercosur).

Нагадаємо

У середу, 21 січня, Державна митна служба повідомляла, що удень 23 січня на кордоні України та Польщі планується блокування руху на пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" через страйк польських фермерів.