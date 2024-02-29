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Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 07:36  •  15404 просмотра

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Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.

В Госпогранслужбе Украины фиксируют существенные снижение количества пересечений грузовиками украино-польской границы. Особенно это ощутимо на КПП "Шегини". Сейчас в целом в очередях стоят примерно 2200 грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН

Детали

По его словам, польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, затрудняя движение для грузовых транспортных средств в обе стороны. 

По состоянию на утро совокупно на всех шести направлениях в очереди находится около 2200 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".  И имеем такие существенные снижения количества пересечений границы именно грузовиков, особенно это ощутимо по ПП "Шегини"

- заявил Демченко.

По его словам, за прошедшие сутки через пункт пропуска "Шегини" границу пересекло 35 грузовиков, 24 из которых следовали в сторону Украины. 

"Фактически пропускались по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств последовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 грузовик в час", - отметил Демченко. 

Также критически низкие показатели пересечения границы на направлении "Ягодин". За минувшие сутки в сторону Украины пересекло границу около 70 грузовиков. 

"На этом направлении польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые едут из Украины в сторону Польши. За последние дни показатели пересечения границы здесь нулевые", - указал Демченко.

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях28 февраля 2024, 16:40 • 23304 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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