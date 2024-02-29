Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко
Киев • УНН
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.
В Госпогранслужбе Украины фиксируют существенные снижение количества пересечений грузовиками украино-польской границы. Особенно это ощутимо на КПП "Шегини". Сейчас в целом в очередях стоят примерно 2200 грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По его словам, польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, затрудняя движение для грузовых транспортных средств в обе стороны.
По состоянию на утро совокупно на всех шести направлениях в очереди находится около 2200 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". И имеем такие существенные снижения количества пересечений границы именно грузовиков, особенно это ощутимо по ПП "Шегини"
По его словам, за прошедшие сутки через пункт пропуска "Шегини" границу пересекло 35 грузовиков, 24 из которых следовали в сторону Украины.
"Фактически пропускались по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств последовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 грузовик в час", - отметил Демченко.
Также критически низкие показатели пересечения границы на направлении "Ягодин". За минувшие сутки в сторону Украины пересекло границу около 70 грузовиков.
"На этом направлении польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые едут из Украины в сторону Польши. За последние дни показатели пересечения границы здесь нулевые", - указал Демченко.
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Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.
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