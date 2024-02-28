Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что встретится с лидерами протестующих фермеров в четверг. Встреча с аграриями состоится в Варшаве. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции с журналистами. Его слова цитирует PAP, передает УНН.

Я созвал на завтра аграрный саммит в Варшаве... Я встречусь с лидерами всех протестующих групп. ... У нас очень важная проблема. Мы наиболее проукраинская нация, когда речь идет о помощи, но у нас самые большие проблемы в Европе из-за войны. - сказал Туск во время пресс-конференции.

Детали

Он также сообщил, что первый транш средств от КПО должен быть выплачен аграриям в ближайшие дни, возможно, даже завтра. Речь идет о 1,5 миллиарда евро.

Премьер-министр также заявил, что ведутся переговоры с украинской стороной о полном закрытии границы для торговли товарами. Однако он отметил, что это будет временное решение и "болезненное" для обеих сторон.

Премьер-министр также признал, что возможный выход Польши из Европейского зеленого соглашения будет означать, что поляки не получат прямых субсидий.

Поэтому стоит наклониться вперед и точно сказать, что еще нам нужно изменить в Зеленом соглашении, чтобы достичь консенсуса по крайней мере среди некоторых государств-членов, чтобы получить то, что мы хотим, но не потерять больше, чем мы получаем. Я буду говорить обо всех возможных сценариях. - подчеркнул он.

Контекст

Фермеры по всей Польше неделями протестовали против ограничений, наложенных на них постановлениями ЕС, направленных на борьбу с изменением климата, а также против роста расходов и, как они говорят, нечестной конкуренции из-за пределов ЕС, в частности Украины.