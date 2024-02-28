Прем'єр-міністр Польщі Туск зустрінеться з протестуючими фермерами в четвер: говоритимуть про проблеми аграріїв та субсидії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Туск зустрінеться з протестуючими фермерами в четвер, щоб обговорити їхні проблеми з правилами ЄС щодо зміни клімату і зростання витрат, а також конкуренцію з боку України.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що зустрінеться з лідерами протестуючих фермерів у четвер. Зустріч з аграріями відбудеться у Варшаві. Про це Туск заявив під час пресконференції з журналістами. Його слова цитує PAP, передає УНН.
Я скликав на завтра аграрний саміт у Варшаві... Я зустрінуся з лідерами всіх протестуючих груп. … У нас дуже важлива проблема. Ми найбільш проукраїнська нація, коли йдеться про допомогу, але у нас найбільші проблеми в Європі через війну.
Деталі
Він також повідомив, що перший транш коштів від КПО має бути виплачений аграріям найближчими днями, можливо, навіть завтра. Йдеться про 1,5 мільярда євро.
Прем'єр-міністр також заявив, що ведуться переговори з українською стороною про повне закриття кордону для торгівлі товарами. Однак він зазначив, що це буде тимчасове рішення і "болісне" для обох сторін.
Прем’єр-міністр також визнав, що можливий вихід Польщі з Європейської зеленої угоди означатиме, що поляки не отримають прямих субсидій.
Тому варто нахилитися вперед і точно сказати, що ще нам потрібно змінити в Зеленій угоді, щоб досягти консенсусу принаймні серед деяких держав-членів, щоб отримати те, що ми хочемо, але не втратити більше, ніж ми отримуємо. Я буду говорити про всі можливі сценарії.
Контекст
Фермери по всій Польщі тижнями протестували проти обмежень, накладених на них постановами ЄС, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату, а також проти зростання витрат і, як вони кажуть, нечесної конкуренції з-за меж ЄС, зокрема України.