Прем'єр-міністр Польщі Туск зустрінеться з протестуючими фермерами в четвер: говоритимуть про проблеми аграріїв та субсидії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що зустрінеться з лідерами протестуючих фермерів у четвер. Зустріч з аграріями відбудеться у Варшаві. Про це Туск заявив під час пресконференції з журналістами. Його слова цитує PAP, передає УНН.

Я скликав на завтра аграрний саміт у Варшаві... Я зустрінуся з лідерами всіх протестуючих груп. … У нас дуже важлива проблема. Ми найбільш проукраїнська нація, коли йдеться про допомогу, але у нас найбільші проблеми в Європі через війну.