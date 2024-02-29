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Блокада на кордоні з Польщею: у чергах 2200 вантажівок, є суттєві зниження кількості перетинів - Демченко

Київ • УНН

 • 30585 перегляди

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, що призвело до накопичення близько 2200 вантажівок у чергах і значного зменшення кількості перетинів фур.

Блокада на кордоні з Польщею: у чергах 2200 вантажівок, є суттєві зниження кількості перетинів - Демченко

У Держприкордонслужбі України фіксують суттєві зниження кількості перетинів вантажівками україно-польського кордону. Особливо це відчутно на КПП "Шегині". Заразі загалом в чергах стоять приблизно 2200 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН

Деталі

За його словами, польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, ускладнюючи рух для вантажних транспортних засобів в обидва боки. 

Станом на ранок сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".  І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині"

- заявив Демченко.

За його словами, минулої доби через пункт пропуску "Шегині" кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. 

"Фактично пропускалися по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину", - зауважив Демченко. 

Також критично низькі показники перетину кордону на напрямку "Ягодин". За минулу добу в бік України перетнуло кордон близько 70 вантажівок. 

"На цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. За останні дні показники перетину кордону тут нульові", - вказав Демченко.

Прем'єр-міністр Польщі Туск зустрінеться з протестуючими фермерами в четвер: говоритимуть про проблеми аграріїв та субсидії28.02.24, 18:40 • 27948 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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