Блокада на кордоні з Польщею: у чергах 2200 вантажівок, є суттєві зниження кількості перетинів - Демченко
Київ • УНН
Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, що призвело до накопичення близько 2200 вантажівок у чергах і значного зменшення кількості перетинів фур.
У Держприкордонслужбі України фіксують суттєві зниження кількості перетинів вантажівками україно-польського кордону. Особливо це відчутно на КПП "Шегині". Заразі загалом в чергах стоять приблизно 2200 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
За його словами, польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, ускладнюючи рух для вантажних транспортних засобів в обидва боки.
Станом на ранок сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині"
За його словами, минулої доби через пункт пропуску "Шегині" кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України.
"Фактично пропускалися по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину", - зауважив Демченко.
Також критично низькі показники перетину кордону на напрямку "Ягодин". За минулу добу в бік України перетнуло кордон близько 70 вантажівок.
"На цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. За останні дні показники перетину кордону тут нульові", - вказав Демченко.
Прем'єр-міністр Польщі Туск зустрінеться з протестуючими фермерами в четвер: говоритимуть про проблеми аграріїв та субсидії28.02.24, 18:40 • 27948 переглядiв