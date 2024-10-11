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Блинкен: США работают над предотвращением более широкого конфликта на Ближнем Востоке

Блинкен: США работают над предотвращением более широкого конфликта на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 11:33  •  4400 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен заявил об усилиях по предотвращению расширения конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность недостаточной помощью Газе и подчеркнул необходимость дипломатического решения в Ливане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут "интенсивно работать", чтобы предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, растет обеспокоенность тем, что войны Израиля с иранскими сторонниками могут перерасти в полномасштабную региональную войну. Об этом Блинкен сказал журналистам в ходе своего визита в Лаос, пишет CNN, передает УНН

Мы очень усердно работаем, используя сдерживание и дипломатию, чтобы не допустить этого

- сказал Блинкен.

Блинкен также отметил, что у него есть "реальная озабоченность по поводу неадекватности помощи", оказываемой жителям Газы, подчеркнув, что США "напрямую взаимодействуют с Израилем по вопросу о необходимости удовлетворения гуманитарных потребностей" в палестинском анклаве.

Харрис: достигнут определенный прогресс в вопросе о прекращении огня в Газе9 октября 2024, 06:28 • 11391 просмотр

Также Блинкен подчеркнул необходимость "дипломатического решения в Ливане" на фоне наземного вторжения Израиля на юг страны и усиления авиаударов в борьбе с "Хезболлой".

Он также высказался за создание более сильного ливанского государства в результате конфликта.

"Очевидно, что народ Ливана сильно заинтересован в том, чтобы государство утвердило себя и взяло на себя ответственность за страну и ее будущее", - сказал он, добавив, что будущее Ливана „должен решать ливанский народ, а не кто-то другой".

Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, около сотни раненых10 октября 2024, 21:09 • 13467 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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