Блинкен: США работают над предотвращением более широкого конфликта на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Госсекретарь США Блинкен заявил об усилиях по предотвращению расширения конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность недостаточной помощью Газе и подчеркнул необходимость дипломатического решения в Ливане.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут "интенсивно работать", чтобы предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, растет обеспокоенность тем, что войны Израиля с иранскими сторонниками могут перерасти в полномасштабную региональную войну. Об этом Блинкен сказал журналистам в ходе своего визита в Лаос, пишет CNN, передает УНН.
Мы очень усердно работаем, используя сдерживание и дипломатию, чтобы не допустить этого
Блинкен также отметил, что у него есть "реальная озабоченность по поводу неадекватности помощи", оказываемой жителям Газы, подчеркнув, что США "напрямую взаимодействуют с Израилем по вопросу о необходимости удовлетворения гуманитарных потребностей" в палестинском анклаве.
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Также Блинкен подчеркнул необходимость "дипломатического решения в Ливане" на фоне наземного вторжения Израиля на юг страны и усиления авиаударов в борьбе с "Хезболлой".
Он также высказался за создание более сильного ливанского государства в результате конфликта.
"Очевидно, что народ Ливана сильно заинтересован в том, чтобы государство утвердило себя и взяло на себя ответственность за страну и ее будущее", - сказал он, добавив, что будущее Ливана „должен решать ливанский народ, а не кто-то другой".
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