Блінкен: США працюють над запобіганням ширшого конфлікту на Близькому Сході
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен заявив про зусилля щодо запобігання розширенню конфлікту на Близькому Сході. Він висловив занепокоєння недостатньою допомогою Газі та наголосив на необхідності дипломатичного вирішення в Лівані.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США будуть «інтенсивно працювати», щоб запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході. За його словами, зростає стурбованість тим, що війни Ізраїлю з іранськими прихильниками можуть перерости в повномасштабну регіональну війну. Про це Блінкен сказав журналістам під час свого візиту в Лаос, пише CNN, передає УНН.
Ми дуже старанно працюємо, використовуючи стримування і дипломатію, щоб не допустити цього
Блінкен також зазначив, що у нього є «реальна заклопотаність із приводу неадекватності допомоги», яку надають жителям Гази, наголосивши, що США «безпосередньо взаємодіють з Ізраїлем із питання про необхідність задоволення гуманітарних потреб» у палестинському анклаві.
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Також Блінкен наголосив на необхідності «дипломатичного рішення в Лівані» на тлі наземного вторгнення Ізраїлю на південь країни і посилення авіаударів у боротьбі з «Хезболлою».
Він також висловився за створення сильнішої ліванської держави в результаті конфлікту.
«Очевидно, що народ Лівану сильно зацікавлений у тому, щоб держава утвердила себе і взяла на себе відповідальність за країну та її майбутнє», - сказав він, додавши, що майбутнє Лівану “має вирішувати ліванський народ, а не хтось інший”.
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