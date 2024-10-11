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Блінкен: США працюють над запобіганням ширшого конфлікту на Близькому Сході

Київ • УНН

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Держсекретар США Блінкен заявив про зусилля щодо запобігання розширенню конфлікту на Близькому Сході. Він висловив занепокоєння недостатньою допомогою Газі та наголосив на необхідності дипломатичного вирішення в Лівані.

Блінкен: США працюють над запобіганням ширшого конфлікту на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США будуть «інтенсивно працювати», щоб запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході. За його словами, зростає стурбованість тим, що війни Ізраїлю з іранськими прихильниками можуть перерости в повномасштабну регіональну війну. Про це Блінкен сказав журналістам під час свого візиту в Лаос, пише CNN, передає УНН

Ми дуже старанно працюємо, використовуючи стримування і дипломатію, щоб не допустити цього

- сказав Блінкен.

Блінкен також зазначив, що у нього є «реальна заклопотаність із приводу неадекватності допомоги», яку надають жителям Гази, наголосивши, що США «безпосередньо взаємодіють з Ізраїлем із питання про необхідність задоволення гуманітарних потреб» у палестинському анклаві.

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Також Блінкен наголосив на необхідності «дипломатичного рішення в Лівані» на тлі наземного вторгнення Ізраїлю на південь країни і посилення авіаударів у боротьбі з «Хезболлою».

Він також висловився за створення сильнішої ліванської держави в результаті конфлікту.

«Очевидно, що народ Лівану сильно зацікавлений у тому, щоб держава утвердила себе і взяла на себе відповідальність за країну та її майбутнє», - сказав він, додавши, що майбутнє Лівану “має вирішувати ліванський народ, а не хтось інший”.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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