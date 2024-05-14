Блинкен и Кулеба пообедали вместе в пиццерии в центре Киева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали вместе в столичной пиццерии "Veterano Pizza" в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Двое мужчин пробрались в небольшую пиццерию "Veterano Pizza" в центре Киева - говорится в сообщении.

Отмечается, что ресторан со стеклянной столешницей, наполненной пустыми гильзами, открыл ветеран украинской армии Леонид Остальцев, который в 2014 году служил на Донбассе в составе 30-й отдельной механизированной бригады.

В заведении работают украинские ветеранами, которые регулярно доставляют бесплатную пиццу в больницы, где проходят лечение ветераны.

Кроме того, Блинкен прогулялся по центру Киева, остановившись на Майдане Независимости (Площади Независимости), где он остановился, чтобы посмотреть на огромную дань уважения павшим солдатам, составленную из украинских флагов.

Его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк. Их окружили сотрудники Блинкена, специальные агенты дипломатической службы безопасности США и украинские солдаты в балаклавах с винтовками.

Прогулка заняла около пяти минут.

Дополнение

Энтони Блинкен сегодня, 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к Саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи, о чем сообщил в соцсетях, распространив видео со встречи.