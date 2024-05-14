Блінкен та Кулеба пообідали разом у піцерії в центрі Києва
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообідали в піцерії, якою керують ветерани української армії в центрі Києва, під час неоголошеного візиту Блінкена, щоб обговорити оборонну співпрацю і підготовку до Мирного саміту.
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообідали разом у столичній піцерії "Veterano Pizza" в центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Двоє чоловіків пробралися до невеликої піцерії "Ветерано Піца" у центрі Києва
Зазначається, що ресторан зі скляною стільницею, наповненою порожніми гільзами, відкрив ветеран української армії Леонід Остальцев, який 2014 року служив на Донбасі у складі 30-ї окремої механізованої бригади.
У закладі працюють українські ветеранами, які регулярно доставляють безкоштовну піцу до лікарень, де проходять лікування ветерани.
Окрім того, Блінкен прогулявся центром Києва, зупинившись на Майдані Незалежності (Площі Незалежності), де він зупинився, щоб подивитися на величезну данину поваги полеглим солдатам, складену з українських прапорів.
Його супроводжувала посол США в Україні Бріджіт Брінк. Їх оточили співробітники Блінкена, спеціальні агенти дипломатичної служби безпеки США та українські солдати у балаклавах із гвинтівками.
Прогулянка зайняла близько п'яти хвилин.
Доповнення
Ентоні Блінкен сьогодні, 14 травня прибув з неоголошеним візитом до Києва.
Президент України Володимир Зеленський з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, включаючи системи Patriot для захисту таких міст, як Харків, підготовку до Саміту миру, а також прискорення надання оголошеної військової допомоги, про що повідомив у соцмережах, поширивши відео із зустрічі.