Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

США не отправит своих войск в Украину, ведь это приблизит прямой конфликт с рф, который не в интересах членов НАТО. Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французским СМИ LCI и TF1, передает УНН.

Американских войск на украинской земле не будет. Потому что для нас это то, что приблизит прямой конфликт с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах членов Альянса - сказал Блинкен.

Напомним

Что Франция формирует альянс стран, открытых для потенциального ввода западных войск в Украину, углубляя свое противостояние с более осторожной Германией.