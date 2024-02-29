"Блестящий план": в Одесской области пограничники задержали уклонистов в изотермических одеялах
Пограничники в Одесской области задержали четырех мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу, завернувшись в изотермические одеяла, надеясь избежать тепловой детекции, но были пойманы.
Предсвадебные мероприятия "самой богатой пары Индии": более 50 000 гостей угостили праздничным ужином
Самый богатый человек Индии, Мукеш Амбани принял более 50 000 гостей на праздничном ужине, по случаю предстоящей свадьбы своего сына. Предсвадебная вечеринка в марте поражает воображение: 21 шеф-повар и дресс-код на 9 страницах, а также многочисленные звезды бизнеса, политики и шоу-бизнеса среди гостей.
Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест
Суд наложил арест на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости общей стоимостью почти 14 миллионов гривен у чиновника Министерства обороны, который не задекларировал состояние, и отправил его под домашний арест.
Глава МИД Финляндии предлагает использовать доходы от замороженных активов рф на оружие для Украины
Глава МИД Финляндии предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.
"На сильных не нападают": Дуда не верит в войну России против НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не верит, что россия нападет на страны НАТО, поскольку их вооруженные силы хорошо подготовлены и имеют современное оборудование.
Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков
Министр инфраструктуры Украины сообщил, что либерализация грузовых перевозок между Украиной и Турцией продлится до конца войны благодаря соответствующему решению министерств инфраструктуры обеих стран.
россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский
российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, безрезультатно пытаясь штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.
Шри-Ланка возобновит плату за визы для россиян и украинцев и прекратит бесплатное долгосрочное пребывание
Шри-Ланка прекращает выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам россии и Украины, которые прожили в стране более двух лет, и теперь будет взимать плату в размере $50 за 30-дневную визу.
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР
В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.
В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины
Европейский Союз никогда не признает выборы президента россии, которые проводятся в оккупированных регионах Украины, поскольку они нарушают международное право.