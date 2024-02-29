"Блестящий план": в Одесской области пограничники задержали уклонистов в изотермических одеялах

В Одесской области задержали мужчин, которые завернулись в изотермические одеяла. Таким образом они надеялись "спрятаться" от тепловизора пограничников. Обмотанных в фольгированное одеяло нарушителей границы показали коммуникационщики Госпогранслужбы, передает УНН.

Блестящий план. - иронизируют в ГПСУ.

Детали

Хитрости нарушителей границы не сработали. Пограничники остановили мужчин в Одесской области.

По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000.

На всех четырех составили админпротоколы.

Дополнительно

Сегодня УНН писал о том, как на речном участке границы возле Румынии, на берегу реки Тиса в очередной раз поймали четырех мужчин. Они хотели вплавь незаконно пересечь украинскую границу.