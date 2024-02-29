"Блискучий план": на Одещині прикордонники затримали ухилянтів в ізотермічних ковдрах
Київ • УНН
Прикордонники в Одеській області затримали чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон, загорнувшись в ізотермічні ковдри, сподіваючись уникнути теплової детекціі, але були спіймані.
На Одещині затримали чоловіків, які загорнулись в ізотермічні ковдри. Таким чином вони сподівались "сховатись" від тепловізора прикордонників. Обмотаних у фольговану ковдру порушників кордону показали комунікаційники Держприкордонслужби, передає УНН.
Блискучий план.
Деталі
Хитрощі порушників кордону не спрацювали. Прикордонники зупинили чоловіків на Одещині.
Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000.
На усіх чотирьох склали адмінпротоколи.
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Сьогодні УНН писав про те, як на річковій ділянці кордону біля Румунії, на березі річки Тиса вкотре спіймали чотирьох чоловіків. Вони хотіли вплав незаконно перетнути український кордон.