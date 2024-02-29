Сподівались пройти по мілині: на березі Тиси затримали чотирьох "ухилянтів"
Київ • УНН
Чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно переплисти український кордон до Румунії, затримали прикордонники на березі річки Тиса.
На березі річка Тиса спіймали чотирьох чоловіків, які хотіли вплав незаконно перетнути український кордон. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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Зазначаються, що з настанням темряви двоє хмельничан та двоє киян, одягнені у гідрокостюми, вирушили шукати мілкі місця на річковій ділянці кордону, щоб потрапити в Румунію.
Чоловіки кілька разів наважувалися зайти у воду, проте поверталися і продовжували пошуки.
За їх діями з повітря стежив оператор повітряного моніторингу обстановки, який доповів черговому про виявлення "туристів". На пошук одразу висунулася група реагування, за 15 метрів до держрубежу чоловіків затримали прикордонники.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровано до суду
Семеро "ухилянтів" збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію26.02.24, 03:25 • 32672 перегляди
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Після затримання чоловіки розповіли, що приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. Ділкам, які забезпечили їх гідрокостюмами та пообіцяли організувати перехід кордону відомими лише їм мілинами, кожен із затриманих віддав по 2 тисячі доларів США.
Також порушники зізналися, що побачивши, якою насправді повноводною та стрімкою є Тиса, зрозуміли, що їх обманули й перепливати таку водойму дуже небезпечно, але вирішили спробувати. Про те, що така спроба може вартувати їм власного життя, намагались не думати.
Нагадаємо
Прикордонники затримали порушника, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці. 37-річний киянин планував переплисти Тису, і для цього він вдягнув гідрокостюм.