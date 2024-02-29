Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"
Киев • УНН
Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.
На берегу река Тиса поймали четырех мужчин, которые хотели вплавь незаконно пересечь украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с наступлением темноты двое хмельничан и двое киевлян, одетые в гидрокостюмы, отправились искать мелкие места на речном участке границы, чтобы попасть в Румынию.
Мужчины несколько раз решались зайти в воду, однако возвращались и продолжали поиски.
За их действиями с воздуха следил оператор воздушного мониторинга обстановки, который доложил дежурному об обнаружении "туристов". На поиск сразу выдвинулась группа реагирования, за 15 метров до госграницы мужчин задержали пограничники.
В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд
Семеро "уклонистов" собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию26 февраля 2024, 01:25 • 29895 просмотров
Дополнение
После задержания мужчины рассказали, что приехали в Закарпатье с целью незаконного пересечения границы. Дельцам, которые обеспечили их гидрокостюмами и пообещали организовать переход границы известными только им мелями, каждый из задержанных отдал по 2 тысячи долларов США.
Также нарушители признались, что увидев, какой на самом деле полноводной и стремительной является Тиса, поняли, что их обманули и переплывать такой водоем очень опасно, но решили попробовать. О том, что такая попытка может стоить им собственной жизни, старались не думать.
Напомним
Пограничники задержали нарушителя, который планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе. 37-летний киевлянин планировал переплыть Тису, и для этого он надел гидрокостюм.
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"
Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.
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