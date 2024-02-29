Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  50172 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  75720 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  67437 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  102044 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  109751 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  141117 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156763 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152820 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  151117 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144633 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:42  •  10189 просмотра

Read in English

Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.

На берегу река Тиса поймали четырех мужчин, которые хотели вплавь незаконно пересечь украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что с наступлением темноты двое хмельничан и двое киевлян, одетые в гидрокостюмы, отправились искать мелкие места на речном участке границы, чтобы попасть в Румынию.

Мужчины несколько раз решались зайти в воду, однако возвращались и продолжали поиски.

За их действиями с воздуха следил оператор воздушного мониторинга обстановки, который доложил дежурному об обнаружении "туристов". На поиск сразу выдвинулась группа реагирования, за 15 метров до госграницы мужчин задержали пограничники.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд

- резюмировали в ГПСУ.

Семеро "уклонистов" собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию26 февраля 2024, 01:25 • 29895 просмотров

Дополнение

После задержания мужчины рассказали, что приехали в Закарпатье с целью незаконного пересечения границы. Дельцам, которые обеспечили их гидрокостюмами и пообещали организовать переход границы известными только им мелями, каждый из задержанных отдал по 2 тысячи долларов США.

Также нарушители признались, что увидев, какой на самом деле полноводной и стремительной является Тиса, поняли, что их обманули и переплывать такой водоем очень опасно, но решили попробовать. О том, что такая попытка может стоить им собственной жизни, старались не думать.

Напомним

Пограничники задержали нарушителя, который планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе.  37-летний киевлянин планировал переплыть Тису, и для этого он надел гидрокостюм.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
kievКиев
Сподівались пройти по мілині: на березі Тиси затримали чотирьох "ухилянтів"
They hoped to cross the shallows: four "evaders" were detained on the banks of the Tisza
Новости по теме

Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.

Криминал и ЧП •   •  10189 просмотра
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"

Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.

Криминал и ЧП •   •  11247 просмотра
Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.

Здоровье •   •  10342 просмотра
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.

Экономика •   •  13945 просмотра
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.

Общество •   •  15697 просмотра
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

министерство обороны россии заявило, что взрывы в Крыму это якобы успешная ликвидация украинского беспилотника системой противовоздушной обороны.

Война •   •  14199 просмотра
Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Харьковская, Донецкая и Одесская области больше всего пострадали от российских атак на объекты культурного наследия.

Культура •   •  12933 просмотра
Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.

Политика •   •  16646 просмотра
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.

Общество •   •  16189 просмотра
В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail. ru, нарушив доступ к электронным почтовым ящикам некоторых отечественных и всех иностранных пользователей.

Война •   •  15384 просмотра
Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru