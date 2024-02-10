Киянин планував переплисти Тису на гумовому матраці, заплативши за це 4 тис. доларів
Київ • УНН
Прикордонники затримали на Закарпатті 37-річного киянина, який планував потрапити до Угорщини, перепливши річку на надувному матраці.
Прикордонники затримали порушника, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.
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Повідомляється, що порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос. 37-річний киянин планував переплисти Тису, і для цього він вдягнув гідрокостюм.
Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок. За перетин кордону киянин мав заплатити 4 тис. доларів.
По відношенню до затриманого складено адмінпротокол, що передбачено ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду. Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції.
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