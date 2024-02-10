Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов

Пограничники задержали нарушителя, который планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Сообщается, что нарушителей обнаружили в 500 метрах от границы пограничники Мукачевского отряда. В их авто нашли надувной матрас и насос. 37-летний киевлянин планировал переплыть Тису, и для этого он надел гидрокостюм.

Двое закарпатцев, которые его сопровождали, должны были проверить, есть ли поблизости пограничный наряд, а он в это время ожидал в авто, которое было припарковано на окраине закарпатского села Вилок. За пересечение границы киевлянин должен был заплатить 4 тыс. долларов.

В отношении задержанного составлен админпротокол, предусмотренный ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд. По выявлению в действиях закарпатцев признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ пограничники сообщили сотрудникам полиции.

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