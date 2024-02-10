Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  161770 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  147889 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  199128 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  235617 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  204417 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  185415 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  205263 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  203419 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207194 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов

Пограничники задержали на Закарпатье 37-летнего киевлянина, который планировал попасть в Венгрию, переплыв реку на надувном матрасе.

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Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов

Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины

Президент Зеленский объявил, что провел важные встречи по обновлению сил обороны и безопасности Украины и пообещал изменения, которые сделают их сильнее.

Политика •   •  19578 просмотра
Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины

Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

МИД отреагировал на интервью путина американцу Такеру Карлсону. Министр Дмитрий Кулеба призвал мир не давать путину возможности давать интервью, сравнив это с предоставлением трибуны Гитлеру.

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Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

москва разорвала договор аренды с посольством Украины

Департамент городского имущества москвы разорвал договор аренды с украинским посольством через два года после того, как украинское посольство прекратило работу в рф.

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москва разорвала договор аренды с посольством Украины

Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями

Семья прокурора Ольги Путятиной, включая ее мужа и трех маленьких сыновей в возрасте 7, почти 4 и 10 месяцев, погибла в результате российского ракетного обстрела Харькова.

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Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями

Немецкие генералы тайно приезжали в Киев в день отставки Залужного - Bild

Два высокопоставленных немецких генерала посетили Украину 8 февраля, где встретились с Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил Украины, который был уволен в отставку в тот же день.

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Немецкие генералы тайно приезжали в Киев в день отставки Залужного - Bild

Приват24 ночью остановят на четыре часа для проведения регламентных работ

ПриватБанк объявил, что 11 февраля будет проводить плановое техническое обслуживание сервисов "Приват24" с 1 часа ночи до 5 часов утра, временно отключив на это время мобильное приложение и веб-версию.

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Приват24 ночью остановят на четыре часа для проведения регламентных работ

Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области вывезли пенсионные архивы в оккупированный Геническ для якобы оцифровки. В архиве было более 20 тыс. пенсионных дел.

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Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.

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Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

Starlink у российских оккупантов: покупают "втемную", используют на линии фронта, а отключить трудно или вовсе невозможно

российские оккупанты начали использовать терминалы Starlink, приобретенные через третьи страны, хотя SpaceX заявляет, что расследует подозрения в несанкционированном использовании.

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Starlink у российских оккупантов: покупают "втемную", используют на линии фронта, а отключить трудно или вовсе невозможно