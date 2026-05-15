Бизнесу разрешат напрямую покупать электроэнергию у производителей рядом - Шмыгаль

Министерство энергетики запускает механизм прямых контрактов между производителями электроэнергии и потребителями, который позволит бизнесу покупать электричество напрямую у локальных производителей. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Речь идет о внедрении контрактов PPA (Power Purchase Agreement) – прямых договоров купли-продажи электроэнергии между производителем и потребителем.

Предприятия смогут обеспечивать себя необходимым электричеством, в то время как производители получат возможность строить мощности непосредственно рядом с производствами и иметь стабильный рынок сбыта энергии

По его словам, это позволит бизнесу получить прогнозируемую цену на электроэнергию и более стабильную работу, а государству – уменьшить нагрузку на энергосистему.

В Минэнерго уже подали на рассмотрение правительства изменения, которые позволят заключать такие прямые договоры. Также предлагается, чтобы к предприятиям, которые будут покрывать не менее 60% потребления за счет локальной генерации, не применяли ограничения электроснабжения во время дефицита мощности.

Наша задача – сделать так, чтобы электроэнергия производилась ближе к потребителю, чтобы снизить риск отключений из-за повреждения сетей