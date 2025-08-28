Были удары по турецкому предприятию: Зеленский о ночной атаке рф

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 2358 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 9058 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 6194 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 22480 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 65948 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 95242 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 90048 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 110878 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 80613 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81140 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
37%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 76458 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 43980 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 51328 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 96804 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 40701 просмотра
публикации
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 434 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 9064 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 147726 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 150238 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 232266 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 98485 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 129880 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 131576 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 125968 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 157989 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
СВИФТ
E-6 Mercury
Детонатор

Были удары по турецкому предприятию: Зеленский о ночной атаке рф

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Президент Зеленский сообщил об ударах по турецкому предприятию, Посольству Азербайджана, Представительству ЕС и Британскому Совету. Атака включала более 30 ракет и 600 дронов, что привело к гибели 17 человек.

Были удары по турецкому предприятию: Зеленский о ночной атаке рф

Во время сегодняшней атаки врага по Украине были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции. Обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно россия уклоняется от этого и продолжает войну

- написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что этой ночью россияне снова нанесли удар по Украине и применили более 30 ракет, около 600 дронов. В результате этого обстрела погибло 17 человек, среди которых четверо – дети. Десятки людей в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизни.  

Были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление – санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги

- сообщил Зеленский.

Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен28.08.25, 13:55 • 41172 просмотра

Дополнение

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и рф, подчеркнув, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Азербайджан
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина