Были удары по турецкому предприятию: Зеленский о ночной атаке рф

Во время сегодняшней атаки врага по Украине были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции. Обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно россия уклоняется от этого и продолжает войну - написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что этой ночью россияне снова нанесли удар по Украине и применили более 30 ракет, около 600 дронов. В результате этого обстрела погибло 17 человек, среди которых четверо – дети. Десятки людей в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизни.

Были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление – санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги - сообщил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и рф, подчеркнув, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".