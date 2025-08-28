Були удари по турецькому підприємству: Зеленський про нічну атаку рф

Під час сьогоднішньої атаки ворога по Україні були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дякую за таку підтримку України, наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини. Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме росія ухиляється від цього та продовжує війну - написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів. Унаслідок цього обстрілу загинуло 17 людей, серед яких четверо – діти. Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя.

Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки - повідомив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф, наголосивши, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру".