Был представлен список проблем: в ОП заявили о встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства

Состоялась встреча представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, был представлен список проблем. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

"Провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Был представлен список проблем. Говорили о возможных путях их решения", - сообщил Ермак.

По словам главы ОП, следующий шаг - координационная встреча со стейкхолдерами со стороны государства для подготовки конкретных решений, которые будут представлены Президенту Владимиру Зеленскому.

"Нам совместно нужно выработать новую парадигму взаимодействия государства и бизнеса, где успех предпринимателей будет на первом месте. Работаем над необходимыми решениями вместе", - резюмировал он.

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