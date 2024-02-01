Був представлений список проблем: в ОП заявили про зустріч з представниками Ради з питань підтримки підприємництва

Відбулась зустріч представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, був представлений список проблем. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

"Провів зустріч з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Був представлений список проблем. Говорили про можливі шляхи їх розв'язання", - повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, наступний крок - координаційна зустріч зі стейкхолдерами зі сторони держави для підготовки конкретних рішень, які будуть презентовані Президенту Володимиру Зеленському.

"Нам спільно потрібно виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу, де успіх підприємців буде на першому місці. Працюємо над необхідними рішеннями разом", - резюмував він.

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