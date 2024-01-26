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В Україні створили Раду з питань підтримки підприємництва: став відомий її склад

В Україні створили Раду з питань підтримки підприємництва: став відомий її склад

Київ • УНН

 • 102717 перегляди

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Рада має на меті консолідацію зусиль держави та бізнесу, розвиток підприємницького потенціалу, забезпечення права на підприємницьку діяльність в умовах воєнного стану, а також сприяння ефективній взаємодії між державою та суб'єктами господарювання.

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом створив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Документ опублікований на сайті Офісу президента, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу Указом президента утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Визначити, що основними завданнями Ради є:

  • системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;
  • розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;
  • сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування 26 січня 2024 року.

Склад Ради

До складу Ради входять:

БОРОДАТЮК Артем Ігорович – співзасновник ТОВ "НЕТПІК" (за згодою)

ГОРОХОВСЬКИЙ Олег Володимирович – співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" (за згодою)

ЄФИМЕНКО Костянтин Олексійович – президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (за згодою)

КИЦМЕЙ Тарас Володимирович – член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "СОФТСЕРВ" (за згодою)

КЛИМОВ Вячеслав Валерiйович – президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "НОВА ПОШТА" (за згодою)

КОНОТОПСЬКИЙ Олександр Володимирович – член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ" (за згодою)

ОЛІЙНИК Дмитро Миколайович – голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

Нагадаємо

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Лілія Подоляк

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