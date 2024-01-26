Зеленський анонсував заснування Всеукраїнської економічної платформи
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський анонсував нову Всеукраїнську економічну платформу для полегшення комунікації з підприємцями.
Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск нового механізму комунікації з підприємцями – Всеукраїнської економічної платформи, яка дозволить створити нову історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями, передає УНН.
Власне сьогодні ми даємо старт заснування нового механізму комунікації з підприємцями і не лише з тими, хто найбільш помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий, і різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства
Зеленський зазначив, що уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи.
"Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями", - додав президент.
Також глава держави підписав укази, які дадуть змогу створити комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, що надасть більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, "білої" економіки для України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський анонсував заходи для обмеження тиску на "білий", легальний бізнес - є рішення РНБО, уряд представить зімни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших документів, а крім того - буде сформовано Раду з підтримки підприємництва.