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Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 19:23  •  15983 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск нового механизма коммуникации с предпринимателями - Всеукраинской экономической платформы, которая позволит создать новую историю отношений, в частности, между правоохранителями и предпринимателями, передает УНН.

Собственно сегодня мы даем старт основания нового механизма коммуникации с предпринимателями и не только с теми, кто наиболее заметен. Основываем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный, и различные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия 

- сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что правительство вместе с Офисом, областными государственными администрациями, экспертами должно организовать работу платформы.

"Главная задача - чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями - тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности, между правоохранителями и предпринимателями", - добавил Президент.

Также Глава государства подписал указы, которые позволят создать коммуникационный механизм - Совет по вопросам предпринимательства, что придаст большей уверенности для бизнеса и большей легальной, "белой" экономики для Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал меры для ограничения давления на "белый", легальный бизнес - есть решение СНБО, правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие документы, а кроме того - будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
Зеленський анонсував заснування Всеукраїнської економічної платформи
Zelensky announced the establishment of the All-Ukrainian Economic Platform
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