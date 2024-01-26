В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  161662 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  187891 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  181517 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  194049 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  197489 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168987 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156014 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Целью Совета является консолидация усилий государства и бизнеса, развитие предпринимательского потенциала, обеспечение права на предпринимательскую деятельность в условиях военного положения, а также содействие эффективному взаимодействию между государством и субъектами хозяйствования.

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В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.

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Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно

В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.

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В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.

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Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.

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Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

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15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.

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Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

Оккупационная администрация Донецкой области обещает помощь пенсионерам, если они присоединятся к партии "единая россия", с целью создать иллюзию поддержки путина на предстоящих выборах.

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В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

следственный комитет российской федерации распространил видео, на котором якобы изображены украинские военнопленные, которые поднимаются на борт самолета Ил-76. Легитимность этого видео непонятна и не подтверждена.

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В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Украинский Генеральный штаб сообщил о 94 боевых столкновениях по всей стране за сутки, с тяжелыми боями в восточных и южных регионах. Россияне, столкнувшись с сопротивлением украинских войск, используют авиацию и бронетехнику для продвижения вперед.

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Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении