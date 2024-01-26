В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Документ опубликован на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с целью консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала Указом президента создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Определить, что основными задачами Совета являются:

системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство, наработки по результатам такого анализа и внесение на рассмотрение Президенту Украины предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;

рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по совершенствованию законодательства Украины относительно осуществления деятельности субъектов хозяйствования;

содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению лучшего международного опыта.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования 26 января 2024 года.

Состав Совета

В состав Совета входят:

БОРОДАТЮК Артем Игоревич - соучредитель ООО "НЕТПИК" (по согласию)

ГОРОХОВСКИЙ Олег Владимирович - соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" (по согласию)

ЕФИМЕНКО Константин Алексеевич - президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" (по согласию)

КИЦМЕЙ Тарас Владимирович - член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" (по согласию)

КЛИМОВ Вячеслав Валерьевич - президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВАЯ ПОЧТА" (по согласию)

КОНОТОПСКИЙ Александр Владимирович - член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" (по согласию)

ОЛЕЙНИК Дмитрий Николаевич - председатель Совета Федерации работодателей Украины (по согласию).

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