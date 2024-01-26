Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

ООН обнимается с Лавровым, но не может посетить место падения российского Ил-76 - Данилов

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, раскритиковал ООН и Красный Крест за их бездействие после катастрофы российского самолета Ил-76. Он призвал к терпению, пока идет расследование, и обвинил россию в дезинформации.