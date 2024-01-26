Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, передает УНН.
"Назначить Коваленко Андрея Валерьевича руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в указе №29/2024.
Напомним
В апреле 2023 года Зеленский уволил с должности руководительницу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.
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