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Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 19:40  •  13362 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, передает УНН.

"Назначить Коваленко Андрея Валерьевича руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в указе №29/2024.

Напомним

В апреле 2023 года Зеленский уволил с должности руководительницу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Центр протидії дезінформації очолить Коваленко. Зеленський підписав указ
Kovalenko will head the Center for Countering Disinformation. Zelensky signs a decree
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Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.

Политика •   •  13362 просмотра
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

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15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.

Экономика •   •  15900 просмотра
Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

Оккупационная администрация Донецкой области обещает помощь пенсионерам, если они присоединятся к партии "единая россия", с целью создать иллюзию поддержки путина на предстоящих выборах.

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В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

следственный комитет российской федерации распространил видео, на котором якобы изображены украинские военнопленные, которые поднимаются на борт самолета Ил-76. Легитимность этого видео непонятна и не подтверждена.

Война •   •  19017 просмотра
В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Украинский Генеральный штаб сообщил о 94 боевых столкновениях по всей стране за сутки, с тяжелыми боями в восточных и южных регионах. Россияне, столкнувшись с сопротивлением украинских войск, используют авиацию и бронетехнику для продвижения вперед.

Война •   •  17095 просмотра
Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.

Политика •   •  17452 просмотра
Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии

Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве

Украинская спортсменка Кристина Дмитренко завоевала бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Словакии. Это ее личная первая медаль, а также первая медаль Украины на этих соревнованиях.

Спорт •   •  13987 просмотра
Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве

россияне сокращают экспорт сжиженного газа из Усть-Луги из-за санкций и дефицита перевозчиков - Reuters

"Сибур", крупнейшая нефтехимическая компания россии, сокращает экспорт сжиженного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за санкционного дефицита газовозов для перевозки СПГ. Это еще больше подорвало российский экспорт топлива, который уже пострадал от пожаров и атак беспилотников.

Экономика •   •  15969 просмотра
россияне сокращают экспорт сжиженного газа из Усть-Луги из-за санкций и дефицита перевозчиков - Reuters

ООН обнимается с Лавровым, но не может посетить место падения российского Ил-76 - Данилов

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, раскритиковал ООН и Красный Крест за их бездействие после катастрофы российского самолета Ил-76. Он призвал к терпению, пока идет расследование, и обвинил россию в дезинформации.

Война •   •  22414 просмотра
ООН обнимается с Лавровым, но не может посетить место падения российского Ил-76 - Данилов