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Зеленський звільнив з посади очільницю Центру протидії дезінформації

Зеленський звільнив з посади очільницю Центру протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 917820 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Зеленський звільнив з посади очільницю Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко. Про це пише УНН з посиланням на наказ, опублікований на сайті Офісу Президента.

Цитата

"Звільнити ЛИСЕНКО Поліну Олександрівну з посади керівника Центру протидії дезінформації згідно з поданою заявою", - йдеться в наказі.

Доповнення

Поліна Лисенко працювала на посаді очільниці Центру протидії дезінформації при РНБО з квітня 2021 року. Вона є кандидатом юридичних наук. Працювала молодшою юристкою у приватній юридичній компанії, помічницею першого заступника директора НАБУ, начальницею Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора, керівницею проєкту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів, а також директоркою Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця". 

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