Зеленский уволил с должности руководительницу Центра противодействия дезинформации

Цитата

"Уволить Лысенко Полину Александровну с должности руководителя Центра противодействия дезинформации согласно поданному заявлению", - говорится в приказе.

Дополнение

Полина Лысенко работала в должности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО с апреля 2021 года. Она является кандидатом юридических наук. Работала младшим юристом в частной юридической компании, помощницей первого заместителя директора НАБУ, начальницей Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора, руководительницей проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов, а также директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Напомним

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ.