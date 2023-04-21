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Зеленский уволил с должности руководительницу Центра противодействия дезинформации

Зеленский уволил с должности руководительницу Центра противодействия дезинформации

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Зеленский уволил с должности руководительницу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. Об этом пишет УНН со ссылкой на приказ, опубликованный на сайте Офиса Президента.

Цитата

"Уволить Лысенко Полину Александровну с должности руководителя Центра противодействия дезинформации согласно поданному заявлению", - говорится в приказе.

Дополнение

Полина Лысенко работала в должности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО с апреля 2021 года. Она является кандидатом юридических наук. Работала младшим юристом в частной юридической компании, помощницей первого заместителя директора НАБУ, начальницей Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора, руководительницей проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов, а также директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця". 

Напомним

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ.

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