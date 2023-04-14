Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом Служби безпеки України. Він замінить на посаді Сергія Дусика, інформує УНН з посиланням на відповідні укази, опубліковані на сайті президента.
Цитата
"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - йдеться в указі.
Деталі
Указом №222/2023 президент Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Дусика.
Доповнення
Центр спецоперацій боротьби з тероризмом захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів - окремий відділ СБУ. Його основними завданнями, зокрема, є: припинення терористичних актів; протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав; забезпечення проведення співробітниками СБУ оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів, процесуальних дій та ін.