Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ

Цитата

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Детали

Указом №222/2023 президент Зеленский уволил с этой должности Сергея Дусика.

Дополнение

Центр спецопераций по борьбе с терроризмом защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов - отдельный отдел СБУ. Его основными задачами, в частности, являются: пресечение террористических актов; противодействие незаконным вооруженным формированиям, террористическим организациям, разведывательно-диверсионным группам иностранных государств; обеспечение проведения сотрудниками СБУ оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, процессуальных действий и др.