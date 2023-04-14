Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра спецопераций борьбы с терроризмом Службы безопасности Украины. Он заменит на должности Сергея Дусика, информирует УНН со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте президента.
Цитата
"Назначить Хмару Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Детали
Указом №222/2023 президент Зеленский уволил с этой должности Сергея Дусика.
Дополнение
Центр спецопераций по борьбе с терроризмом защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов - отдельный отдел СБУ. Его основными задачами, в частности, являются: пресечение террористических актов; противодействие незаконным вооруженным формированиям, террористическим организациям, разведывательно-диверсионным группам иностранных государств; обеспечение проведения сотрудниками СБУ оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, процессуальных действий и др.