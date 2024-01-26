Центр протидії дезінформації очолить Коваленко. Зеленський підписав указ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Коваленка головою Центру протидії дезінформації.
Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, передає УНН.
"Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації", - йдеться в указі №29/2024.
Нагадаємо
У квітні 2023 року Зеленський звільнив з посади очільницю Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.