Безопасность во время инаугурации будут обеспечивать почти 400 спасателей

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КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве во время подготовки и проведения инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, подразделения ГСЧС будут обеспечивать защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и событий в усиленном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Так, на дежурстве в столице находится около 400 человек личного состава и 90 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 человек личного состава и 6 единиц техники.

Добавим, как ожидается, около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

В команде Зеленского указали на трудности из-за инаугурации в будни, в частности, для иностранных делегаций.

Сам Зеленский ранее называл ожидаемым днем инаугурации выходной - 19 мая.

По официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.

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