Безпеку під час інавгурації забезпечуватимуть майже 400 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві, під час підготовки та проведення інавгурації Президента України Володимира Зеленського, підрозділи ДСНС забезпечуватимуть захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та подій у посиленому режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
“Так, на чергуванні у столиці перебуває близько 400 чоловік особового складу та 90 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, з метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.
Додамо, як очікується, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.
У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень, зокрема, для іноземних делегацій.
Сам Зеленський раніше називав очікуваним днем інавгурації вихідний — 19 травня.
За офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. “Голос України” та “Урядовий кур’єр” опублікували офіційні результати виборів 3 травня.