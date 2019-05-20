Безпеку під час інавгурації забезпечуватимуть майже 400 рятувальників

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві, під час підготовки та проведення інавгурації Президента України Володимира Зеленського, підрозділи ДСНС забезпечуватимуть захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та подій у посиленому режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.