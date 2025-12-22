Безосновательная закупка древесины на 1,6 млн грн: экс-директору "Лиманского лесхоза" сообщено о подозрении

$42.250.09
49.470.12
ukenru
10:46 • 526 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 1328 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против РФ, будут "не только лица из России, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 1698 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 2342 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 2674 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 12058 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 28037 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 41451 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 45241 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 51170 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 21433 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 19999 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 25888 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 28261 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 25377 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 41179 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 63667 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 97568 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 134722 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 102630 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ларс Лёкке Расмуссен
Денис Шмыгаль
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Житомирская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 10971 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 10256 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 25648 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 26837 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 38650 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
Старлинк

Безосновательная закупка древесины на 1,6 млн грн: экс-директору "Лиманского лесхоза" сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Экс-директору "Лиманского лесного хозяйства" объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. В 2023–2024 годах лесхоз приобрел 3 тыс. куб. м древесины без производственной необходимости, переплатив более 1,6 млн грн государственных средств.

Безосновательная закупка древесины на 1,6 млн грн: экс-директору "Лиманского лесхоза" сообщено о подозрении

Донецкая прокуратура сообщила о подозрении экс-директору лесхоза из-за безосновательной закупки древесины, что нанесло государству более 1,6 млн грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры бывшему директору госпредприятия "Лиманское лесное хозяйство" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2023–2024 годах лесхоз без производственной необходимости заключил договоры на закупку 3 тыс. куб. м древесины, несмотря на имеющиеся собственные запасы. Стоимость вместе с доставкой и разгрузкой существенно превышала среднерыночную.

В результате этого в пользу поставщика безосновательно перечислено более 1,6 млн грн государственных средств.

Напомним

Как ранее писал УНН Правительство Украины временно запретило экспорт необработанной древесины, введя нулевую квоту до конца года. Это решение направлено на обеспечение потребностей населения и предприятий зимой, а также поддержку экологии.

Требовал более 1000 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС пересмотрел приговор судьи из Закарпатья18.12.25, 15:41 • 3137 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины