Безосновательная закупка древесины на 1,6 млн грн: экс-директору "Лиманского лесхоза" сообщено о подозрении
Киев • УНН
Экс-директору "Лиманского лесного хозяйства" объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. В 2023–2024 годах лесхоз приобрел 3 тыс. куб. м древесины без производственной необходимости, переплатив более 1,6 млн грн государственных средств.
Донецкая прокуратура сообщила о подозрении экс-директору лесхоза из-за безосновательной закупки древесины, что нанесло государству более 1,6 млн грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры бывшему директору госпредприятия "Лиманское лесное хозяйство" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)
Следствием установлено, что в 2023–2024 годах лесхоз без производственной необходимости заключил договоры на закупку 3 тыс. куб. м древесины, несмотря на имеющиеся собственные запасы. Стоимость вместе с доставкой и разгрузкой существенно превышала среднерыночную.
В результате этого в пользу поставщика безосновательно перечислено более 1,6 млн грн государственных средств.
Напомним
Как ранее писал УНН Правительство Украины временно запретило экспорт необработанной древесины, введя нулевую квоту до конца года. Это решение направлено на обеспечение потребностей населения и предприятий зимой, а также поддержку экологии.
