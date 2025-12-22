Безпідставна закупівля деревини на 1,6 млн грн: ексдиректору "Лиманського лісгоспу" повідомлено про підозру
Київ • УНН
Ексдиректору "Лиманського лісового господарства" оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. У 2023–2024 роках лісгосп придбав 3 тис. куб. м деревини без виробничої потреби, переплативши понад 1,6 млн грн державних коштів.
Донецька прокуратура повідомила про підозру ексдиректору лісгоспу через безпідставну закупівлю деревини, що завдало державі понад 1,6 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому директору держпідприємства "Лиманське лісове господарство" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)
Слідством встановлено, що у 2023–2024 роках лісгосп без виробничої потреби уклав договори на закупівлю 3 тис. куб. м деревини, попри наявні власні запаси. Вартість разом із доставкою та розвантаженням суттєво перевищувала середньоринкову.
Унаслідок цього на користь постачальника безпідставно перераховано понад 1,6 млн грн державних коштів.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Уряд України тимчасово заборонив експорт необробленої деревини, запровадивши нульову квоту до кінця року. Це рішення спрямоване на забезпечення потреб населення та підприємств взимку, а також підтримку екології.
