Безпідставна закупівля деревини на 1,6 млн грн: ексдиректору "Лиманського лісгоспу" повідомлено про підозру

10:46 • 578 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 1418 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 1764 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 2422 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 2736 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 12117 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 28151 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 41560 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 45349 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 51265 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 21433 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 19999 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 25888 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 28261 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 25377 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 41282 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 63764 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 97661 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 134819 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 102714 перегляди
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 11043 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 10328 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 25713 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 26898 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 38707 перегляди
Безпідставна закупівля деревини на 1,6 млн грн: ексдиректору "Лиманського лісгоспу" повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ексдиректору "Лиманського лісового господарства" оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. У 2023–2024 роках лісгосп придбав 3 тис. куб. м деревини без виробничої потреби, переплативши понад 1,6 млн грн державних коштів.

Безпідставна закупівля деревини на 1,6 млн грн: ексдиректору "Лиманського лісгоспу" повідомлено про підозру

Донецька прокуратура повідомила про підозру ексдиректору лісгоспу через безпідставну закупівлю деревини, що завдало державі понад 1,6 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому директору держпідприємства "Лиманське лісове господарство" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у 2023–2024 роках лісгосп без виробничої потреби уклав договори на закупівлю 3 тис. куб. м деревини, попри наявні власні запаси. Вартість разом із доставкою та розвантаженням суттєво перевищувала середньоринкову.

Унаслідок цього на користь постачальника безпідставно перераховано понад 1,6 млн грн державних коштів.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Уряд України тимчасово заборонив експорт необробленої деревини, запровадивши нульову квоту до кінця року. Це рішення спрямоване на забезпечення потреб населення та підприємств взимку, а також підтримку екології.

Вимагав понад 1000 доларів: за скасування арешту лісоматеріалів: ВАКС переглянув вирок судді з Закарпаття18.12.25, 15:41 • 3137 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Донецька область
Генеральний прокурор (Україна)