Белый дом и Вашингтон договорились ограничить «захват» Трампом столичной полиции - СМИ

Чиновники Белого дома и адвокаты Вашингтона договорились сократить захват администрацией президента Дональда Трампа управления полицией города. Согласно соглашению, объявленному рано вечером в пятницу, департамент столичной полиции столицы США будет оставаться под контролем ее начальника Памелы Смит, а не Терри Коула, главного администратора Управления по борьбе с наркотиками и борьбе с ними (DEA), пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В пересмотренной директиве, изданной генеральным прокурором Пэм Бонди поздно в пятницу, Коул упоминается как ее "назначенец" с целью поручения мэру округа Колумбия "предоставлять такие услуги Департаменту столичной полиции, которые генеральный прокурор считает необходимыми и целесообразными".

Эти услуги, согласно двухстраничному приказу Бонди, будут включать помощь федеральному иммиграционному контролю, что противоречит политике "городов-убежищ" округа Колумбия, которая ограничивает действия департамента столичной полиции в отношении иммиграции.

Пятничное соглашение также позволит администрации Трампа использовать офицеров департамента столичной полиции для федеральных целей в чрезвычайных ситуациях.

Это произошло после того, как Вашингтон, округ Колумбия, в пятницу обратился с просьбой о выдаче экстренного запретительного приказа против захвата Дональдом Трампом контроля над его полицейским департаментом, назвав это "враждебным захватом" правоохранительных органов в столице страны. Окружной судья США Ана К. Рейес дала понять, что выдаст временный запретительный приказ о сокращении захвата Белым домом Трампа столичной полиции округа Колумбия, если администрация не изменит эту договоренность до вечера пятницы.

Генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швальб подал иск в пятницу утром, через несколько часов после того, как генеральный прокурор США Пэм Бонди поздно в четверг издала приказ федеральному правительству назначить нового начальника полиции в департаменте столичной полиции (MPD) города.

Швальб утверждает, что президент США и его администрация выходят за пределы законных федеральных полномочий в отношении столицы страны, и он хочет, чтобы судья постановил, что контроль над полицией остается в руках округа. Министерство юстиции и Белый дом не прокомментировали ситуацию.

Объявляя о враждебном захвате MPD, администрация злоупотребляет своими ограниченными, временными полномочиями согласно Закону о самоуправлении - говорится в иске.

Администрация Трампа назначила Коула "комиссаром полиции по чрезвычайным ситуациям" в Вашингтоне, округ Колумбия - шаг, который еще больше усилил федеральный контроль над городом - но местные лидеры немедленно оспорили это решение, которое затем подали в суд.

Трамп хочет использовать остановки транспорта для борьбы с нелегальными иммигрантами

Национальная гвардия в Вашингтоне

Войска национальной гвардии США были введены в город четыре дня назад, когда Дональд Трамп объявил о кризисе преступности и бездомности на фоне возмущения оппонентов.

Бонди назначила Коула руководителем полицейского департамента столицы, заявив, что он возьмет на себя "полномочия и обязанности, возложенные на начальника полиции округа Колумбия".

Она сказала, что персонал полицейского департамента "должен получить одобрение комиссара Коула", прежде чем издавать какие-либо приказы. Не было сразу понятно, что этот шаг оставил Смит, которая работает на мэра города Мюриэл Боузер.

Боузер сразу же ответил, заявив поздно в четверг в сообщении в социальных сетях: "Что касается приказа Генерального прокурора США, нет ни одного закона, который бы передавал кадровые полномочия округа федеральному должностному лицу".

Указание Бонди появилось через несколько часов после того, как Смит поручил сотрудникам полиции Министерства внутренних дел обмениваться информацией о лицах, не находящихся под стражей, например, о лицах, причастных к остановке на дороге или контрольно-пропускном пункте, с федеральными агентствами, включая Министерство внутренней безопасности (DHS) и Иммиграционную и таможенную службу (ICE).

Но, как так называемый город-заповедник, полиция округа Колумбия все еще не имеет права согласно местному законодательству предоставлять федеральным иммиграционным агентствам личную информацию лица без документов.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп передал полицейское управление Вашингтона под прямой федеральный контроль и развернул войска Национальной гвардии. Это первый случай в истории, когда президент взял под контроль городскую полицию, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию после нападения на бывшего госслужащего.