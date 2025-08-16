Белый дом и Вашингтон договорились ограничить «захват» Трампом столичной полиции - СМИ

$41.450.06
15 августа, 23:06 • 53063 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 80385 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 48674 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 45410 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 43200 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 103624 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 174216 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 84222 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 161050 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56776 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo
15 августа, 21:20 • 13926 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон
23:40 • 11239 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo
01:12 • 15793 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"
01:33 • 57869 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписьюPhoto
02:33 • 7120 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 174217 просмотра
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 174217 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
15 августа, 10:28 • 154163 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 161050 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto
15 августа, 07:14 • 178080 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 263321 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
03:37 • 4524 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video
14 августа, 14:12 • 112225 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
14 августа, 09:44 • 193572 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
13 августа, 14:38 • 139314 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
13 августа, 12:40 • 153154 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Евро
Поезд
Хранитель

Белый дом и Вашингтон договорились ограничить «захват» Трампом столичной полиции - СМИ

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Администрация Трампа и адвокаты Вашингтона договорились сократить захват управления полицией города. Столичная полиция будет оставаться под контролем ее начальника Памелы Смит.

Белый дом и Вашингтон договорились ограничить «захват» Трампом столичной полиции - СМИ

Чиновники Белого дома и адвокаты Вашингтона договорились сократить захват администрацией президента Дональда Трампа управления полицией города. Согласно соглашению, объявленному рано вечером в пятницу, департамент столичной полиции столицы США будет оставаться под контролем ее начальника Памелы Смит, а не Терри Коула, главного администратора Управления по борьбе с наркотиками и борьбе с ними (DEA), пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В пересмотренной директиве, изданной генеральным прокурором Пэм Бонди поздно в пятницу, Коул упоминается как ее "назначенец" с целью поручения мэру округа Колумбия "предоставлять такие услуги Департаменту столичной полиции, которые генеральный прокурор считает необходимыми и целесообразными".

Эти услуги, согласно двухстраничному приказу Бонди, будут включать помощь федеральному иммиграционному контролю, что противоречит политике "городов-убежищ" округа Колумбия, которая ограничивает действия департамента столичной полиции в отношении иммиграции.

Пятничное соглашение также позволит администрации Трампа использовать офицеров департамента столичной полиции для федеральных целей в чрезвычайных ситуациях.

Это произошло после того, как Вашингтон, округ Колумбия, в пятницу обратился с просьбой о выдаче экстренного запретительного приказа против захвата Дональдом Трампом контроля над его полицейским департаментом, назвав это "враждебным захватом" правоохранительных органов в столице страны. Окружной судья США Ана К. Рейес дала понять, что выдаст временный запретительный приказ о сокращении захвата Белым домом Трампа столичной полиции округа Колумбия, если администрация не изменит эту договоренность до вечера пятницы.

Генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швальб подал иск в пятницу утром, через несколько часов после того, как генеральный прокурор США Пэм Бонди поздно в четверг издала приказ федеральному правительству назначить нового начальника полиции в департаменте столичной полиции (MPD) города.

Швальб утверждает, что президент США и его администрация выходят за пределы законных федеральных полномочий в отношении столицы страны, и он хочет, чтобы судья постановил, что контроль над полицией остается в руках округа. Министерство юстиции и Белый дом не прокомментировали ситуацию.

Объявляя о враждебном захвате MPD, администрация злоупотребляет своими ограниченными, временными полномочиями согласно Закону о самоуправлении

- говорится в иске.

Администрация Трампа назначила Коула "комиссаром полиции по чрезвычайным ситуациям" в Вашингтоне, округ Колумбия - шаг, который еще больше усилил федеральный контроль над городом - но местные лидеры немедленно оспорили это решение, которое затем подали в суд.

Трамп хочет использовать остановки транспорта для борьбы с нелегальными иммигрантами
15.08.2025, 09:56 • 4926 просмотров

Национальная гвардия в Вашингтоне

Войска национальной гвардии США были введены в город четыре дня назад, когда Дональд Трамп объявил о кризисе преступности и бездомности на фоне возмущения оппонентов.

Бонди назначила Коула руководителем полицейского департамента столицы, заявив, что он возьмет на себя "полномочия и обязанности, возложенные на начальника полиции округа Колумбия".

Она сказала, что персонал полицейского департамента "должен получить одобрение комиссара Коула", прежде чем издавать какие-либо приказы. Не было сразу понятно, что этот шаг оставил Смит, которая работает на мэра города Мюриэл Боузер.

Боузер сразу же ответил, заявив поздно в четверг в сообщении в социальных сетях: "Что касается приказа Генерального прокурора США, нет ни одного закона, который бы передавал кадровые полномочия округа федеральному должностному лицу".

Указание Бонди появилось через несколько часов после того, как Смит поручил сотрудникам полиции Министерства внутренних дел обмениваться информацией о лицах, не находящихся под стражей, например, о лицах, причастных к остановке на дороге или контрольно-пропускном пункте, с федеральными агентствами, включая Министерство внутренней безопасности (DHS) и Иммиграционную и таможенную службу (ICE).

Но, как так называемый город-заповедник, полиция округа Колумбия все еще не имеет права согласно местному законодательству предоставлять федеральным иммиграционным агентствам личную информацию лица без документов.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп передал полицейское управление Вашингтона под прямой федеральный контроль и развернул войска Национальной гвардии. Это первый случай в истории, когда президент взял под контроль городскую полицию, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию после нападения на бывшего госслужащего.

Павел Зинченко

Национальная гвардия США
Национальная гвардия (США)
Министерство внутренней безопасности США
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хранитель
Южная Каролина
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты