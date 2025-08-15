$41.510.09
04:50 • 24502 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 41533 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 21389 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Трамп хочет использовать остановки транспорта для борьбы с нелегальными иммигрантами

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим шагом иммиграционного контроля будет выявление нелегальных иммигрантов во время остановок транспорта. Это предложение появилось после того, как Трамп временно взял под контроль полицейское управление Вашингтона.

Трамп хочет использовать остановки транспорта для борьбы с нелегальными иммигрантами

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что следующим шагом в общенациональном иммиграционном контроле будет выявление иммигрантов без документов во время остановок транспорта, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Это предложение появилось после того, как Трамп временно взял под контроль полицейское управление Вашингтона, округ Колумбия, и приказал Национальной гвардии и ФБР помогать правоохранительным органам, несмотря на то, что уровень преступности в городе находится на 30-летнем минимуме.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Национальная гвардия США
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты