Трамп хочет использовать остановки транспорта для борьбы с нелегальными иммигрантами

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что следующим шагом в общенациональном иммиграционном контроле будет выявление иммигрантов без документов во время остановок транспорта, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Это предложение появилось после того, как Трамп временно взял под контроль полицейское управление Вашингтона, округ Колумбия, и приказал Национальной гвардии и ФБР помогать правоохранительным органам, несмотря на то, что уровень преступности в городе находится на 30-летнем минимуме.

Дополняется...