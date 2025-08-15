Трамп хоче використовувати зупинки транспорту для боротьби з іммігрантами без документів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступним кроком імміграційного контролю буде виявлення іммігрантів без документів під час зупинок транспорту. Ця пропозиція з'явилася після того, як Трамп тимчасово взяв під контроль поліцейське управління Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що наступним кроком у загальнонаціональному імміграційному контролі буде виявлення іммігрантів без документів під час зупинок транспорту, пише УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Ця пропозиція з'явилася після того, як Трамп тимчасово взяв під контроль поліцейське управління Вашингтона, округ Колумбія, та наказав Національній гвардії та ФБР допомагати правоохоронним органам, попри те, що рівень злочинності в місті перебуває на 30-річному мінімумі.
У четвер начальник столичної поліції у США Памела Сміт видала указ, який дозволяє співробітникам поліції, які проводять дорожні перевірки, повідомляти агентів імміграційної та митної поліції (ICE) про зустрічі з нелегальними іммігрантами.
"Це чудовий крок, якщо вони так роблять, - сказав Трамп у четвер, виступаючи в Овальному кабінеті. - Так, я думаю, що це відбудеться по всій країні. Ми хочемо зупинити злочинність".
Раніше цього тижня Трамп запропонував правоохоронним органам провести аналогічні рейди в Чикаго, Окленді, Лос-Анджелесі, Балтіморі та Нью-Йорку, де зафіксовано зниження кількості насильницьких злочинів.
В окрузі Колумбія давно діє проімміграційна політика, включаючи дозвіл негромадян голосувати на місцевих виборах та обмеження співпраці з федеральними імміграційними агенціями.
Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп не повідомив, чи чинила його адміністрація тиск на Сміт з метою зміни політики округу Колумбія.
Центр імміграційного правосуддя рекомендує іммігрантам без документів, зупиненим на дорогах, не обговорювати питання щодо імміграції чи громадянства з поліцією, імміграційними агентами чи іншими посадовими особами.
