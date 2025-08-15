$41.450.06
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 56071 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 27599 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 126332 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 153384 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 81060 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 80944 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 77551 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 181795 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96158 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Трамп хоче використовувати зупинки транспорту для боротьби з іммігрантами без документів

Київ • УНН

 • 2788 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступним кроком імміграційного контролю буде виявлення іммігрантів без документів під час зупинок транспорту. Ця пропозиція з'явилася після того, як Трамп тимчасово взяв під контроль поліцейське управління Вашингтона.

Трамп хоче використовувати зупинки транспорту для боротьби з іммігрантами без документів

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що наступним кроком у загальнонаціональному імміграційному контролі буде виявлення іммігрантів без документів під час зупинок транспорту, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Ця пропозиція з'явилася після того, як Трамп тимчасово взяв під контроль поліцейське управління Вашингтона, округ Колумбія, та наказав Національній гвардії та ФБР допомагати правоохоронним органам, попри те, що рівень злочинності в місті перебуває на 30-річному мінімумі.

У четвер начальник столичної поліції у США Памела Сміт видала указ, який дозволяє співробітникам поліції, які проводять дорожні перевірки, повідомляти агентів імміграційної та митної поліції (ICE) про зустрічі з нелегальними іммігрантами.

"Це чудовий крок, якщо вони так роблять, - сказав Трамп у четвер, виступаючи в Овальному кабінеті. - Так, я думаю, що це відбудеться по всій країні. Ми хочемо зупинити злочинність".

Раніше цього тижня Трамп запропонував правоохоронним органам провести аналогічні рейди в Чикаго, Окленді, Лос-Анджелесі, Балтіморі та Нью-Йорку, де зафіксовано зниження кількості насильницьких злочинів.

В окрузі Колумбія давно діє проімміграційна політика, включаючи дозвіл негромадян голосувати на місцевих виборах та обмеження співпраці з федеральними імміграційними агенціями.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп не повідомив, чи чинила його адміністрація тиск на Сміт з метою зміни політики округу Колумбія.

Центр імміграційного правосуддя рекомендує іммігрантам без документів, зупиненим на дорогах, не обговорювати питання щодо імміграції чи громадянства з поліцією, імміграційними агентами чи іншими посадовими особами.

Українські біженці в США зіткнулися з перспективою видворення через іміграційну політику Трампа24.04.25, 15:45 • 10592 перегляди

Юлія Шрамко

