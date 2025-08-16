Білий дім і Вашингтон домовилися обмежити "захоплення" Трампом столичної поліції - ЗМІ

Посадовці Білого дому та адвокати Вашингтона домовилися скоротити захоплення адміністрацією президента Дональда Трампа управління поліцією міста. Згідно з угодою, оголошеною рано ввечері в п'ятницю, департамент столичної поліції столиці США залишатиметься під контролем її начальника Памели Сміт, а не Террі Коула, головного адміністратора Управління з боротьби з наркотиками та боротьби з ними (DEA), пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У переглянутій директиві, виданій генеральним прокурором Пем Бонді пізно в п'ятницю, Коул згадується як її "призначенець" з метою доручення меру округу Колумбія "надавати такі послуги Департаменту столичної поліції, які генеральний прокурор вважає необхідними та доцільними".

Ці послуги, згідно з двосторінковим наказом Бонді, включатимуть допомогу федеральному імміграційному контролю, що суперечить політиці "міст-притулків" округу Колумбія, яка обмежує дії департаменту столичної поліції щодо імміграції.

П'ятнична угода також дозволить адміністрації Трампа використовувати офіцерів департаменту столичної поліції для федеральних цілей у надзвичайних ситуаціях.

Це сталося після того, як Вашингтон, округ Колумбія, у п'ятницю звернувся з проханням про видачу екстреного заборонного наказу проти захоплення Дональдом Трампом контролю над його поліцейським департаментом, назвавши це "ворожим захопленням" правоохоронних органів у столиці країни. Окружний суддя США Ана К. Рейєс дала зрозуміти, що видасть тимчасовий заборонний наказ про скорочення захоплення Білим домом Трампа столичної поліції округу Колумбія, якщо адміністрація не змінить цю домовленість до вечора п'ятниці.

Генеральний прокурор округу Колумбія Браян Швальб подав позов у п'ятницю вранці, через кілька годин після того, як генеральний прокурор США Пам Бонді пізно в четвер видала наказ федеральному уряду призначити нового начальника поліції в департаменті столичної поліції (MPD) міста.

Швальб стверджує, що президент США та його адміністрація виходять за межі законних федеральних повноважень щодо столиці країни, і він хоче, щоб суддя постановив, що контроль над поліцією залишається в руках округу. Міністерство юстиції та Білий дім не прокоментували ситуацію.

Оголошуючи про вороже захоплення MPD, адміністрація зловживає своїми обмеженими, тимчасовими повноваженнями згідно із Законом про самоуправління - йдеться в позові.

Адміністрація Трампа призначила Коула "комісаром поліції з надзвичайних ситуацій" у Вашингтоні, округ Колумбія - крок, який ще більше посилив федеральний контроль над містом - але місцеві лідери негайно оскаржили це рішення, яке потім подали до суду.

Трамп хоче використовувати зупинки транспорту для боротьби з іммігрантами без документів

Національна гвардія у Вашингтоні

Війська національної гвардії США були введені в місто чотири дні тому, коли Дональд Трамп оголосив про кризу злочинності та безпритульності на тлі обурення опонентів.

Бонді призначила Коула керівником поліцейського департаменту столиці, заявивши, що він візьме на себе "повноваження та обов'язки, покладені на начальника поліції округу Колумбія".

Вона сказала, що персонал поліцейського департаменту "повинні отримати схвалення комісара Коула", перш ніж видавати будь-які накази. Не було одразу зрозуміло, що цей крок залишив Сміт, яка працює на мера міста Мюріел Боузер.

Боузер одразу ж відповів, заявивши пізно в четвер у дописі в соціальних мережах: "Щодо наказу Генерального прокурора США, немає жодного закону, який би передавав кадрові повноваження округу федеральному посадовцю".

Вказівка Бонді з’явилася через кілька годин після того, як Сміт доручив співробітникам поліції Міністерства внутрішніх справ обмінюватися інформацією про осіб, які не перебувають під вартою, наприклад, про осіб, причетних до зупинки на дорозі або контрольно-пропускному пункті, з федеральними агентствами, включаючи Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) та Імміграційну та митну службу (ICE).

Але, як так зване місто-заповідник, поліція округу Колумбія все ще не має права згідно з місцевим законодавством надавати федеральним імміграційним агентствам особисту інформацію особи без документів.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп передав поліцейське управління Вашингтона під прямий федеральний контроль та розгорнув війська Національної гвардії. Це перший випадок в історії, коли президент взяв під контроль міську поліцію, посилаючись на надзвичайну ситуацію після нападу на колишнього держслужбовця.