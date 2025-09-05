Бельгия отказывается передавать заблокированные российские средства Украине - EuroNews

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 7034 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 13099 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 18054 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 16510 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 29160 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 38433 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 33877 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 61260 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 45123 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 56304 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.3м/с
62%
754мм
Популярные новости
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 17758 просмотра
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 11841 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 19565 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 10845 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ14:18 • 10549 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 18055 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 19659 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 44563 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 61261 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 43810 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Китай
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 32061 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 80934 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 31147 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 35856 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 37158 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
Таймс
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Бельгия отказывается передавать заблокированные российские средства Украине - EuroNews

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Бельгия не передаст заблокированные российские средства, поскольку это угрожает ее репутации финансового центра. Министр иностранных дел Максим Прево подтвердил, что конфискация активов не является вариантом для страны.

Бельгия отказывается передавать заблокированные российские средства Украине - EuroNews

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил, что страна не планирует передавать заблокированные российские средства, даже несмотря на призывы Еврокомиссии. По его словам, такой шаг угрожает репутации Бельгии как финансового центра и может подорвать доверие к европейским рынкам, пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Прево рассказал в эфире Euronews "Европейский разговор", что его правительство остается решительно против этой идеи, несмотря на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о повторном открытии этого вопроса несколько дней назад во время ее визита в Эстонию.

Честно говоря... конфискация этих российских суверенных активов на самом деле не является вариантом для Бельгии 

– сказал он.

Дополнение

Около 200 миллиардов евро российских средств заблокировано в рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Большая часть денег хранится в депозитарии Euroclear, на который распространяется законодательство ЕС о финансовых рынках. Прево сказал, что нарушение правил даже в случае экзистенциальной войны поставит Бельгию и ЕС в опасность, поскольку финансисты могут пересмотреть свое решение об инвестировании в них в будущем.

Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы 

– сказал он.

Он сказал, что правительство "рассмотрело" конфискацию заблокированных активов и пришло к выводу, что это "подорвет" доверие к евро. Это может "создать огромное негативное влияние, системные последствия для доверия к европейским финансовым услугам", – сказал он.

Но ЕС и союзники Украины, такие как Великобритания, настаивают на этой идее, поскольку это означало бы, что россия, а не Европа или Украина, заплатит цену за войну.

Мы также продвигаем работу над использованием замороженных российских активов, потому что очевидно, что хищник должен заплатить за то, что он сделал 

– сказала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Альтернативный план, предложенный в Великобритании, заключается в потенциальном переводе активов в отдельный инвестиционный фонд. Но Прево также исключил это.

Возможно, изменение стратегического инвестирования текущих активов, замороженных в Брюсселе, также не является вариантом для Бельгии, поскольку, когда мы анализировали оба варианта, многие эксперты подчеркнули высокий риск, как юридический, так и финансовый, который это может создать, если мы решим провести конфискацию. Вот почему я заявляю, что Бельгия не пойдет на этот риск, и точно не в одиночку 

– сказал он.

Ранее УНН писал, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что значительная часть замороженных активов РФ находится в Брюсселе, но с юридической точки зрения их конфискация является непростой.

Алена Уткина

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Euroclear
Европейская комиссия
Бельгия
Великобритания
Урсула фон дер Ляйен
Эстония
Украина