Бельгия отказывается передавать заблокированные российские средства Украине - EuroNews

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил, что страна не планирует передавать заблокированные российские средства, даже несмотря на призывы Еврокомиссии. По его словам, такой шаг угрожает репутации Бельгии как финансового центра и может подорвать доверие к европейским рынкам, пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Прево рассказал в эфире Euronews "Европейский разговор", что его правительство остается решительно против этой идеи, несмотря на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о повторном открытии этого вопроса несколько дней назад во время ее визита в Эстонию.

Честно говоря... конфискация этих российских суверенных активов на самом деле не является вариантом для Бельгии – сказал он.

Дополнение

Около 200 миллиардов евро российских средств заблокировано в рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Большая часть денег хранится в депозитарии Euroclear, на который распространяется законодательство ЕС о финансовых рынках. Прево сказал, что нарушение правил даже в случае экзистенциальной войны поставит Бельгию и ЕС в опасность, поскольку финансисты могут пересмотреть свое решение об инвестировании в них в будущем.

Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы – сказал он.

Он сказал, что правительство "рассмотрело" конфискацию заблокированных активов и пришло к выводу, что это "подорвет" доверие к евро. Это может "создать огромное негативное влияние, системные последствия для доверия к европейским финансовым услугам", – сказал он.

Но ЕС и союзники Украины, такие как Великобритания, настаивают на этой идее, поскольку это означало бы, что россия, а не Европа или Украина, заплатит цену за войну.

Мы также продвигаем работу над использованием замороженных российских активов, потому что очевидно, что хищник должен заплатить за то, что он сделал – сказала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Альтернативный план, предложенный в Великобритании, заключается в потенциальном переводе активов в отдельный инвестиционный фонд. Но Прево также исключил это.

Возможно, изменение стратегического инвестирования текущих активов, замороженных в Брюсселе, также не является вариантом для Бельгии, поскольку, когда мы анализировали оба варианта, многие эксперты подчеркнули высокий риск, как юридический, так и финансовый, который это может создать, если мы решим провести конфискацию. Вот почему я заявляю, что Бельгия не пойдет на этот риск, и точно не в одиночку – сказал он.

Ранее УНН писал, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что значительная часть замороженных активов РФ находится в Брюсселе, но с юридической точки зрения их конфискация является непростой.