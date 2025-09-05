Бельгія відмовляється передавати заблоковані російські кошти Україні - EuroNews

$41.350.02
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 11671 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 16602 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 15701 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 28328 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 37980 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 33514 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 60256 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 44848 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 56112 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 16641 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Україна
Державний кордон України
Словаччина
Китай
Ужгород
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Financial Times
Фейкові новини
The Times
Fox News
Ту-22М

Бельгія відмовляється передавати заблоковані російські кошти Україні - EuroNews

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Бельгія не передасть заблоковані російські кошти, оскільки це загрожує її репутації фінансового центру. Міністр закордонних справ Максим Прево підтвердив, що конфіскація активів не є варіантом для країни.

Бельгія відмовляється передавати заблоковані російські кошти Україні - EuroNews

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив, що країна не планує передавати заблоковані російські кошти, навіть попри заклики Єврокомісії. За його словами, такий крок загрожує репутації Бельгії як фінансового центру та може підірвати довіру до європейських ринків, пише УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Прево розповів в ефірі Euronews "Європейська розмова", що його уряд залишається рішуче проти цієї ідеї, незважаючи на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про повторне відкриття цього питання кілька днів тому під час її візиту до Естонії.

Чесно кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії 

– сказав він.

Доповнення

Близько 200 мільярдів євро російських коштів заблоковано в рамках західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Більшість грошей зберігається в депозитарії Euroclear, на який поширюється законодавство ЄС про фінансові ринки. Прево сказав, що порушення правил навіть у разі екзистенційної війни поставить Бельгію та ЄС у небезпеку, оскільки фінансисти можуть переглянути своє рішення про інвестування в них у майбутньому.

Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи 

– сказав він.

Він сказав, що уряд "розглянув" конфіскацію заблокованих активів і дійшов висновку, що це "підірве" довіру до євро. Це може "створити величезний негативний вплив, системні наслідки для довіри до європейських фінансових послуг", – сказав він.

Але ЄС та союзники України, такі як Велика Британія, наполягають на цій ідеї, оскільки це означало б, що росія, а не Європа чи Україна, заплатить ціну за війну.

Ми також просуваємо роботу над використанням заморожених російських активів, бо очевидно, що хижак має заплатити за те, що він зробив 

– сказала голова ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Альтернативний план, запропонований у Великій Британії, полягає в потенційному переведенні активів в окремий інвестиційний фонд. Але Прево також виключив це.

Можливо, зміна стратегічного інвестування поточних активів, заморожених у Брюсселі, також не є варіантом для Бельгії, оскільки, коли ми аналізували обидва варіанти, багато експертів підкреслили високий ризик, як юридичний, так і фінансовий, який це може створити, якщо ми вирішимо провести конфіскацію. Ось чому я заявляю, що Бельгія не піде на цей ризик, і точно не самотужки 

– сказав він.

Раніше УНН писав, що премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що значна частина заморожених активів рф знаходиться у Брюсселі, але з юридичної точки зору їх конфіскація є непростою.

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Euroclear
Європейська комісія
Бельгія
Велика Британія
Урсула фон дер Ляєн
Естонія
Україна