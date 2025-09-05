Бельгія відмовляється передавати заблоковані російські кошти Україні - EuroNews

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив, що країна не планує передавати заблоковані російські кошти, навіть попри заклики Єврокомісії. За його словами, такий крок загрожує репутації Бельгії як фінансового центру та може підірвати довіру до європейських ринків, пише УНН із посиланням на EuroNews.

Деталі

Прево розповів в ефірі Euronews "Європейська розмова", що його уряд залишається рішуче проти цієї ідеї, незважаючи на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про повторне відкриття цього питання кілька днів тому під час її візиту до Естонії.

Чесно кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії – сказав він.

Доповнення

Близько 200 мільярдів євро російських коштів заблоковано в рамках західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Більшість грошей зберігається в депозитарії Euroclear, на який поширюється законодавство ЄС про фінансові ринки. Прево сказав, що порушення правил навіть у разі екзистенційної війни поставить Бельгію та ЄС у небезпеку, оскільки фінансисти можуть переглянути своє рішення про інвестування в них у майбутньому.

Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи – сказав він.

Він сказав, що уряд "розглянув" конфіскацію заблокованих активів і дійшов висновку, що це "підірве" довіру до євро. Це може "створити величезний негативний вплив, системні наслідки для довіри до європейських фінансових послуг", – сказав він.

Але ЄС та союзники України, такі як Велика Британія, наполягають на цій ідеї, оскільки це означало б, що росія, а не Європа чи Україна, заплатить ціну за війну.

Ми також просуваємо роботу над використанням заморожених російських активів, бо очевидно, що хижак має заплатити за те, що він зробив – сказала голова ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Альтернативний план, запропонований у Великій Британії, полягає в потенційному переведенні активів в окремий інвестиційний фонд. Але Прево також виключив це.

Можливо, зміна стратегічного інвестування поточних активів, заморожених у Брюсселі, також не є варіантом для Бельгії, оскільки, коли ми аналізували обидва варіанти, багато експертів підкреслили високий ризик, як юридичний, так і фінансовий, який це може створити, якщо ми вирішимо провести конфіскацію. Ось чому я заявляю, що Бельгія не піде на цей ризик, і точно не самотужки – сказав він.

Раніше УНН писав, що премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що значна частина заморожених активів рф знаходиться у Брюсселі, але з юридичної точки зору їх конфіскація є непростою.