БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону

Украина пятый год ведет полномасштабную войну, и финансирование сектора безопасности и обороны остается одной из ключевых задач для государства. Для сохранения обороноспособности Киев вынужден постоянно увеличивать расходы на армию, закупку вооружения и техники, в том числе привлекая финансовую помощь международных партнеров. На этом фоне особенно противоречивыми выглядят действия некоторых государственных органов, которые ставят под удар отрасли, которые даже в условиях войны продолжают стабильно наполнять бюджет. Речь идет, в частности, о давлении со стороны Бюро экономической безопасности на авиабизнес, который ежегодно платит почти миллиард гривен налогов, пишет УНН.

Рекордное увеличение оборонных расходов

В июне Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2026 год, которыми увеличила финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, после чего документ вступил в силу.

После внесенных изменений общий объем расходов на оборону в 2026 году вырос до рекордных 4,4 трлн гривен.

Из дополнительно выделенных средств:

1,52 трлн грн получает Министерство обороны;

16,7 млрд грн – органы системы МВД;

4,8 млрд грн – Госспецсвязи;

2,5 млрд грн – СБУ;

1,8 млрд грн – ГУР Минобороны;

еще 14,6 млрд грн направлено в резерв сектора безопасности и обороны.

При этом 2,3 трлн гривен будет использовано на закупку вооружения и военной техники, еще более 1,45 трлн гривен пойдут на денежное обеспечение украинских военных.

Такие масштабы финансирования еще раз демонстрируют, что для возможности давать отпор врагу государство вынуждено постоянно наращивать оборонные расходы.

Украина ищет деньги у партнеров

Очевидно, что обеспечить такие средства исключительно собственными ресурсами чрезвычайно сложно. Именно поэтому Украина активно работает с международными партнерами.

Увеличение оборонного бюджета стало возможным после согласования Европейским Союзом масштабного пакета финансовой поддержки Украины.

Речь идет о кредите объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд евро направлены именно на оборонные нужды Украины.

Киев 30 июня получил первый транш объемом 3,9 миллиарда евро на дроны в рамках этого кредита Ukraine Support Loan.

"Изобретательность Украины лежит в основе ее успеха в противостоянии полномасштабному вторжению россии. Именно эту изобретательность мы хотим поддержать. Сегодня мы предоставляем первые 3,9 миллиарда евро на передовые технологии беспилотников для укрепления обороны Украины. Далее будет больше", – отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Следующие выплаты будут продолжать покрывать закупку беспилотников, а также распространятся на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.

Таким образом, международные партнеры помогают Украине закрыть часть финансовых потребностей, необходимых для продолжения войны, закупки оружия и обеспечения макроэкономической стабильности. Однако даже при наличии международной помощи критически важным остается сохранение собственного ресурса государства, то есть налоговых поступлений от украинского бизнеса.

Авиационная отрасль продолжает финансировать бюджет даже без открытого неба

Одним из примеров такой устойчивости во время войны является украинская гражданская авиация. Несмотря на полностью закрытое воздушное пространство над Украиной, вынужденную релокацию за границу и работу в чрезвычайно сложных условиях, предприятия отрасли не только сохранили деятельность, но и продолжают платить значительные налоги.

Как сообщила Государственная налоговая служба в ответе на запрос УНН, в 2025 году авиационная отрасль уплатила в бюджет 702,23 млн гривен, что является рекордным показателем за последние восемь лет.

Крупнейшими плательщиками стали предприятия, осуществляющие пассажирские авиаперевозки. От них в бюджет поступило более 526,8 млн гривен.

Еще почти 125,7 млн гривен уплатили компании, занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием воздушных судов, а около 49,7 млн гривен обеспечили предприятия грузовой авиации.

Показательной является и динамика поступлений, которые растут из года в год. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, отрасль уплатила около 297 млн гривен. В 2023 году эта сумма выросла до 392,6 млн гривен, в 2024 году – до 515,5 млн гривен, а в 2025 году установлен новый рекорд — более 702 млн гривен.

То есть даже без возможности выполнять полеты внутри Украины авиационные предприятия продолжают зарабатывать средства за границей, платить налоги в украинский бюджет и поддерживать экономику страны. Экономические эксперты указывают, что в послевоенный период именно авиация может стать драйвером экономического восстановления Украины.

"Авиационная сфера – это одна из сфер, где Украина может восстановить и далее развивать свои ведущие позиции в глобальной экономике. Если так сказать образно, то в принципе ключевые направления, ключевые сферы развития украинской экономики четко отражены на украинском государственном флаге. То есть голубой цвет – это небо, а что такое небо – это авиакосмическая сфера, а что такое пшеничное поле – это аграрная сфера", – считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В ситуации, когда Украина вынуждена просить десятки миллиардов евро международной помощи для финансирования обороны, каждое предприятие, которое обеспечивает стабильные налоговые поступления, приобретает стратегическое значение. В то же время действия отдельных государственных органов демонстрируют противоположный подход.

Давление на авиабизнес

Под давлением Бюро экономической безопасности оказались компании, которые работают по механизмам, десятилетиями используемым в глобальной авиационной индустрии. Речь идет о том, что БЭБ пытается трактовать платежи украинских авиакомпаний за лизинг самолетов у нерезидентов Украины как роялти, что стало основанием для открытия уголовных дел. От такого подхода правоохранительного органа к трактовке аренды транспорта как пользования интеллектуальной собственностью пострадали как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн".

Опрошенные УНН юристы, налоговые консультанты и адвокаты неоднократно подчеркивали, что такая позиция противоречит международным конвенциям об избежании двойного налогообложения, положениям Налогового кодекса и сложившейся судебной практике. Кроме того, тот факт, что украинское налоговое законодательство в части лизинга воздушных судов не менялось последние 30 лет, наталкивает на выводы о сознательном давлении на бизнес со стороны Бюро экономической безопасности. Ведь претензии к деятельности сразу ряда авиакомпаний у правоохранителей возникли только после 2024 года, хотя в деятельности предприятий ничего не изменилось.

По мнению экспертов, проблема выходит далеко за пределы отдельных уголовных производств. Для бизнеса, который уже пятый год работает в чрезвычайных условиях, дополнительные уголовные риски могут стать последним аргументом в пользу полного переноса деятельности в другие юрисдикции.

По словам исполнительного директора Общественного союза "Украинская авиатранспортная Ассоциация" Николая Щербины, попытки двойного налогообложения авиакомпаний ставят под угрозу функционирование всей отрасли гражданской авиации. Ведь сейчас она выживает за счет международных контрактов.

"Неопределенность в квалификации платежей означает неопределенность в ставках и праве налогообложения, а следовательно - риск двойного налогообложения и доначислений. Но еще опаснее то, что неопределенность для международного партнера читается как риск юрисдикции. На конкурентном рынке это решается просто: контракт получает тот, у кого меньше рисков и более прогнозируемые правила", – подчеркнул Щербина.

Сегодня Украина одновременно ведет войну, просит международных партнеров о новых пакетах финансовой помощи и ищет ресурсы для увеличения собственного оборонного бюджета. В таких условиях государственная политика должна быть направлена не на создание дополнительных рисков для добросовестных налогоплательщиков, а на сохранение и развитие отраслей, которые даже во время войны обеспечивают стабильные поступления в бюджет.

Если государство будет терять налогоплательщиков, которые обеспечивают сотни миллионов гривен бюджетных поступлений, потребность во внешнем финансировании будет только расти. Условно говоря, Украина одновременно будет просить партнеров профинансировать оборону и собственными решениями сокращать источники доходов государственного бюджета.